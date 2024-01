Chi è Il Tre e perché si chiama così

Fonte: IPA Il Tre

Il Tre, voce emergente della musica italiana, è riuscito a conquistare in poco tempo, consensi e classifiche con il suo rap fuori dalle righe. Il cantante, infatti, compone musica rap, fuori dai normali canoni del genere. Infatti preferisce non parlare di violenza ma affrontare altri temi, soprattutto quello della famiglia, declinandoli con l’inedito ritmo della musica rap.

Il Tre, la carriera della promessa della musica

Al secolo Guido Luigi Senia, il Tre è nato a Roma il 3 settembre 1997. La promessa del rap italiano ha deciso di fare musica e, in particolare il rap, da ragazzino perché affascinato da questo preciso ritmo. L’artista, già all’epoca, decise che avrebbe voluto trasmettere le sue emozioni attraverso questo particolare mezzo artistico. I primi passi nel mondo della musica il rapper li ha mossi sui banchi di scuola quando ha cominciato a creare dei componimenti per i suoi compagni di classe, accorgendosi, così del suo talento nel rap.

In seguito, però, Il Tre ha raccontato che ha dovuto subire diversi insulti nel periodo dell’adolescenza, soprattutto sui social, da parte di haters che non apprezzavano la sua musica. Gli spiacevoli episodi, però, non hanno scalfito la sua voglia d’andare avanti e coltivare la sua passione per la musica. Nel 2015 il cantante ha vinto la competizione musicale One Shot Game e nel 2018 è arrivata la prima hit virale dell’artista Bella Guido, che gli ha portato un contratto musicale con l’Atlantic Records.

L’anno successivo Il Tre entra ufficialmente nella classifica dei singoli più venduti con il brano Cracovia, Pt. 3. Dopo questo periodo di successi e il primo tour, Il Tre, però, ha vissuto una fase di crisi, come da lui stesso raccontato. Il cantante pensava di non riuscire a realizzare il suo sogno ma i successi, in seguito, non sono mancati e il 15 settembre 2023 il rapper ha pubblicato il suo secondo disco Invisibili. Nel 2024 Il Tre sarà protagonista del Festival di Sanremo con la hit Fragili.

Il Tre, chi è il rapper anomalo della musica italiana

Il Tre ha scelto di fare musica rap ma non disprezza gli altri generi musicali, che sperimenterebbe volentieri. La sua vita è caratterizzata da una serenità che traspare anche nelle sue canzoni, che si discostano, così, dai temi solitamente affrontati dai rapper. L’artista è originario della zona dei Castelli Romani ama la sua famiglia, a cui è tanto legato da dedicargli il suo nome d’arte.

Il ragazzo, infatti, ha scelto come pseudonimo proprio Il Tre per simboleggiare il numero dei componenti del suo nucleo famigliare originario e la sua data di nascita, il 3 settembre. Molto legato ai genitori, la mamma è casalinga, mentre il padre vende automobili. Con mamma e papà, l’artista ha svelato che ha conosciuto le canzoni di Bennato e Guccini, che cantava con loro durante i viaggi in macchina.

Nelle sue canzoni Il Tre riflette la sua vita. Il cantante ha raccontato di non essersi sentito compreso all’inizio della sua carriera da cantante, come raccontano molti suoi testi, ma di essere stato preso sul serio all’arrivo dei primi successi musicali. Poco si conosce della sua vita sentimentale. Sembra che il cantante sia single ma che abbia vissuto una relazione lunga sette anni in passato con una donna a cui sarebbe ancora molto legato.