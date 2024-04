Chi sono Coez e Frah Quintale e cosa cantano

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Coez e Frah Quintale

Nel panorama musicale italiano, due artisti hanno saputo distinguersi e catturare l’attenzione del pubblico grazie a un approccio personale e ricco di sfumature nella musica: Coez e Frah Quintale. La loro capacità di fondere il rap con influenze pop e cantautorali ha creato un seguito fedele e entusiasta. Esploriamo più da vicino queste due figure chiave della scena musicale italiana.

Chi è Coez: tra passione e riconoscimento

Silvano Albanese, conosciuto come Coez, è un vero pioniere nella scena del cantautorap italiano. Nato a Nocera Inferiore e trasferitosi a Roma in giovane età, Coez ha mostrato fin da piccolo un forte interesse per la recitazione, partecipando a recite scolastiche e corsi di teatro. Tuttavia, è stato l’incontro con il rap a cambiare definitivamente il suo percorso artistico.

Coez inizia il suo percorso artistico nei primi anni 2000, adottando il soprannome che lo accompagnerà per tutta la vita. La sua passione per i graffiti gli ha permesso di esprimere la sua arte in modi diversi, ma è stato il rap a offrirgli una nuova forma di espressione duratura. Fondatore del collettivo rap Circolo Vizioso e successivamente dei Brokenspeakers, Coez ha sperimentato e si è fatto strada nel mondo della musica romana.

Il vero successo arriva con il suo percorso da solista. Dopo diversi album che hanno consolidato la sua reputazione, Faccio un casino segna una svolta nella sua carriera. L’album, con pezzi come La musica non c’è, ha raggiunto il triplo platino, confermando Coez come uno dei cantautori più influenti e amati della scena italiana. Le sue canzoni, che spesso trattano di amore e vita quotidiana, hanno trovato un’eco particolare tra i giovani, grazie anche a testi che colpiscono per la loro sincerità e immediatezza.

Coez continua a evolversi e a sorprendere, mantenendo sempre un legame forte con il suo pubblico. Il suo ultimo lavoro, È sempre un piacere, esplora ulteriori sfaccettature delle relazioni umane, mostrando una maturità artistica che affascina e coinvolge. La sua capacità di narrare storie attraverso la musica rimane un punto di forza che lo rende un punto di riferimento nel panorama musicale contemporaneo.

Fonte: Getty Images

Chi è Frah Quintale: la versatilità in musica

Francesco Servidei, meglio conosciuto come Frah Quintale, rappresenta un altro volto interessante della musica italiana moderna. Originario di Brescia, ha iniziato la sua carriera nei Fratelli Quintale, ma è come solista che ha trovato la sua vera voce.

Dopo aver lasciato i Fratelli Quintale, Frah ha pubblicato nel 2016 l’EP 2004, segnando l’inizio di una nuova fase artistica. Questo progetto ha introdotto un suono che mescola rap e pop, creando un mix accattivante che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e della critica. La sua musica, che spazia dal rap alla canzone d’autore, è caratterizzata da testi introspectivi e melodie orecchiabili che raccontano storie di vita vissuta con un tocco personale e universale.

Il successo di Frah non si è fermato, e i suoi progetti successivi, come l’album Regardez Moi e il doppio progetto Banzai, hanno continuato a esplorare nuove direzioni musicali. La sua collaborazione con artisti come Coez ha anche dimostrato la sua apertura verso nuove influenze e la sua capacità di rinnovarsi costantemente. La recente collaborazione con Coez nel singolo Alta marea è un esempio perfetto di come due artisti possano unire le forze per creare qualcosa di unico e nuovo.