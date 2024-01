Coez e Frah Quintale insieme con Terra bruciata: testo e significato

Fonte: IPA Coez e Frah Quintale

Dopo aver annunciato il loro tour 2024, Coez e Frah Quintale sono pronti a regalare un assaggio della loro musica ai fan. Per farlo, i due cantanti hanno deciso di rilasciare in radio Terra bruciata, il singolo parte dell’album Lovebars, il loro primo album collaborativo, che ora regala alcune note della loro musica in tempo per anticipare i loro live. Scopriamo testo e significato di Terra bruciata.

“Terra bruciata”: significato del brano

È quasi tutto pronto per il Lovebars Tour 2024, 8 live che porteranno Frah Quintale e Coez in giro per l’Italia a cantare la loro musica. I due cantanti, da sempre amatissimi all’interno del panorama indie-pop italiano, hanno deciso di rilasciare in radio uno dei brani all’interno del disco che fa da caposaldo al nuovo tour.

Terra bruciata è la seconda traccia dell’album Lovebars, che ora gli amanti del genere potranno ascoltare anche in radio. Il brano si concentra sul rapporto che si ha con se stessi, e di quanto questo possa essere complesso. Ognuno di noi, infatti, vive momenti di confusione che non fanno altro che crearci terra bruciata intorno. Le voci di Coez e Frah Quintale parlano di quella solitudine che ci rende più consapevoli nei confronti del mondo e di quanto non sempre quello che si dà torna indietro allo stesso modo, trasformando così i momenti di spensieratezza in un ricordo lontano.

Parlando di Terra bruciata, Fra Quintale, pseudonimo di Francesco Servidei, ha raccontato in un’intervista di averla sentita spesso, non solo a livello sentimentale: “A livello sentimentale? Tutta la vita. Più che altro quella frase è rivolta ad alcuni momenti dell’esistenza in cui avvengono dei cambiamenti importanti. Nel mio caso: il passaggio dall’appartenere a un gruppo all’intraprendere una carriera solista, il salutare la propria città per venire a Milano per cercare di inseguire quello in cui si crede. La ‘terra bruciata’ è più una mancanza di certezze, di appigli certi, è quando si mette in discussione tutto”.

Una sensazione che potremmo dire universale in cui, almeno per una volta, ognuno di noi si è sentito incastrato. Sarà forse anche per questa capacità di mettere in musica sensazioni profonde e attualissime, che Frah Quintale e Coez hanno da sempre un enorme successo.

“Terra bruciata”: testo

Non so se mi rivedrai

Ormai ho solo terra bruciata intorno

Strade senza ritorno

Corro in un paio di Nike

Scappo dai guai (scappo dai guai)

Come un brutto sogno

Smetto quando voglio

II diavolo è alla porta, vuole entrare ed ha le chiavi per farlo

Sto qui ancora che ballo sotto il temporale

Più una cosa ti fa male, più la vai cercando

Tu stai ancora cercando di camminare

E ora che sono un nemico

Vorrei tornare a quando per toccare il cielo ci bastava un dito

Folli come il mondo che ci ha partorito

Come a una festa senza invito, mhm

Mi sveglio e corro in mezzo ai resti di un falò

E penso ai viaggi che da solo mi farò

Onde del mare come un rumore bianco

Mi addormento anche se non sono stanco

Non so se mi rivedrai

Ormai ho solo terra bruciata intorno

Strade senza ritorno

Corro in un paio di Nike

Scappo dai guai (scappo dai guai)

Come un brutto sogno

Smetto quando voglio

Siamo qui per puntare alle stelle

Non è mai stato più facile

Inciampare e rimettere a posto, e te

Con chi parli mentre parli con me?

Non tutto scivola

Non tutto ti darà

Il tempo che gli hai dato indietro, indietro

Non tutto scivola

Non so se mi rivedrai

Ormai ho solo terra bruciata intorno

Strade senza ritorno

Corro in un paio di Nike

Scappo dai guai (scappo dai guai)

Come un brutto sogno

Smetto quando voglio

Non tutto scivola

Non tutto ti darà (terra bruciata intorno)

Il tempo che gli hai dato indietro, indietro

Non tutto scivola