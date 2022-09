Frasi sulla solitudine: le più famose e profonde

Fonte: iStock Frasi sulla solitudine: citazioni e aforismi famosi

Una delle più grandi paure e piaghe della società moderna è la solitudine, una condizione difficile per chi già è fragile e soffre, per chi si sente abbandonato. Per i più forti invece la solitudine può essere un’opportunità unica per la propria crescita interiore, per la propria realizzazione personale.

C’è chi vive con la paura di restare solo, e questo pensiero lo terrorizza, come fosse una sorta di castigo da evitare a tutti i costi. Molte persone sensibili, che soffrono di solitudine, sbagliano quando decidono di riempire il proprio vuoto con chiunque, anche chi non merita, per ritrovarsi spesso a stare peggio di quando erano soli. Come si dice? Meglio soli che mal accompagnati. In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle più belle e profonde citazioni e frasi dedicate alla solitudine, che DiLei ha scelto per te.

Frasi sulla solitudine positiva

Spesso la solitudine al giorno d’oggi viene vista come una sorta di gabbia, come una condizione di isolamento, che toglie la capacità di comunicare e interagire con gli altri. Per fortuna però non sempre è così, ci sono momenti e situazioni in cui stare soli è molto bello e rigenerante, bisogna imparare a vivere con se stessi, amarsi e apprezzarsi per ogni qualità e difetto.

Basta considerare che nell’antichità la solitudine era vista come una condizione privilegiata, chi sapeva stare solo era superiore all’altro, perché in grado di bastare a se stesso, senza la necessità di avere qualcuno al proprio fianco per sentirsi completo.

Chi era solo era visto come un soggetto completamente autonomo e indipendente, che non aveva bisogno di niente e nessuno, che aveva trovato il proprio equilibrio interiore. Ed è per questo che anche oggi possiamo considerare i momenti di solitudine come un vero e proprio tesoro, attimi che ci aiutano a crescere e amarci, a diventare autonomi, a conoscerci e accettarci in ogni nostra sfaccettatura. Vediamo alcune frasi sulla solitudine positiva che ha scelto DiLei:

Vorrei essere da sola… vorrei solo essere sola. (Greta Garbo)

La solitudine non è mica una follia, è indispensabile per star bene in compagnia. (Giorgio Gaber)

Bisogna essere molto forti per amare la solitudine. (Pier Paolo Pasolini)

La solitudine è la patria dei forti. (Reine Malouin)

Chi non ama la solitudine, non ama neppure la libertà, poiché soltanto quando si è soli si è liberi. (Arthur Schopenhauer)

Ero il tipo che vive di solitudine; senza solitudine ero come un altro uomo senza cibo o senz’acqua. Ogni giorno passato senza solitudine mi indeboliva. (Charles Bukowski)

Sarei forse più sola senza la mia solitudine. (Emily Dickinson)

La solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista. (Bernardo Bertolucci)

La più felice di tutte le vite è una solitudine affollata. (Voltaire)

La solitudine è per lo spirito ciò che il cibo è per il corpo. (Lucio Anneo Seneca)

È inutile cercare chi ti completi, nessuno completa nessuno, devi essere completo da solo per poter essere felice. (Eric Fromm)

Chi non sa popolare la propria solitudine, nemmeno sa esser solo in mezzo alla folla affaccendata. (Charles Baudelaire)

La solitudine crea persone d’ingegno o idioti. (Victor Hugo)

Il vero dramma della solitudine è che c’è sempre qualcuno che vuole impedirti di viverla in pace. (Galgano Guidotti)

Una volta pensavo che la cosa peggiore che potesse succedere nella vita fosse quella di rimanere solo, ma non è così. La cosa peggiore è finire con persone che ti fanno sentire solo. (Robin Williams)

E se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo. (Leonardo da Vinci)

Cantate e danzate insieme e siate felici, ma fate in modo che ognuno di voi sia anche solo, come sono sole le corde di un liuto, sebbene vibrino alla stessa musica. (Khalil Gibran)

La solitudine dà alla luce l’originale che c’è in noi. (Thomas Mann)

Non ho mai trovato il compagno che mi facesse così buona compagnia come la solitudine. (Henry David Thoreau)

Quanto più solo, tanto più potente. (Novalis)

Mi fa troppo piacere che tu sia qui. Vorrei quasi gustarmelo in solitudine. (Carlo Gragnani)

La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi, la solitudine non è un albero in mezzo a una pianura dove ci sia solo lui, è la distanza tra la linfa profonda e la corteccia, tra la foglia e la radice. (José Saramago)

Necessaria è una cosa sola: solitudine, grande solitudine interiore. Volgere lo sguardo dentro sé e per ore non incontrare nessuno; questo bisogna saper ottenere. (Rainer Maria Rilke)

Un solo anno d’amore

è meglio che un’intera vita di solitudine.

Un momento romantico tra le tue braccia

è come una stella cadente che attraversa il mio cuore. (Freddie Mercury)

Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera. (Salvatore Quasimodo)

La solitudine subìta affligge; scelta appaga. (Alessandro Morandotti)

Solo? No, insieme alla solitudine. (Costantin Stoica)

Se l’amore è una condizione divina, la solitudine è una prerogativa umana. Ed entrambi convivono senza alcun conflitto nelle persone che hanno compreso il miracolo della vita. (Paulo Coelho)

Se avete paura della solitudine, non sposatevi. (Anton Čechov)

Frasi sulla solitudine del cuore

All’opposto di quanto letto finora, la solitudine può essere vissuta anche come un sentimento molto triste, soprattutto quando già si soffre per altri motivi, primo su tutti l’amore. La solitudine del cuore è come una “bestia cattiva” che ti assale, una sofferenza interiore molto profonda, che fa più male di una ferita fisica.

Si prova quando la persona che tanto amiamo e a cui abbiamo dedicato la nostra vita ci abbandona, ci lascia e se ne va per sempre, oppure – peggio ancora – vive con noi ma non la sentiamo vicina, è assente, e la sua assenza è devastante. La solitudine d’amore fa male al cuore e all’anima. È un sentimento molto difficile da scacciare, che entra nel profondo della propria esistenza, scorre nelle vene e brucia. Rendersi conto che la persona che avevamo scelto e che era al nostro fianco non è quella che credevamo, è come una doccia gelata. Di seguito trovi alcuni pensieri e aforismi famosi sulla solitudine del cuore:

Quando la solitudine ti spezza il cuore non star lì a contare gli errori, non aspettare che l’amore torni, non sprecare il tuo tempo non perderti nel pianto. (Neil Young)

L’amore è l’unica risposta alla solitudine. (Madre Teresa di Calcutta)

Finalmente

il mio amore è arrivato

i miei giorni di solitudine sono finiti

e la vita è come una canzone. (Etta James)

Chi fugge per amore non può trovare quiete nella solitudine. (Elsa Morante)

Gli amori vanno via, ma i sogni, i sogni, no

Alcuni non si avvereranno mai, però immaginare è l’unica certezza che ho

E questa solitudine che sento sarà il prezzo per un po’ di libertà. (Fabrizio Moro)

Il timore mi spinge nella solitudine, l'amore ha iniettato stile di terrore nelle mie vene, e d'improvviso esse si raffreddano in me, e mi fanno venir meno per la paura, poiché il mio cuore e la mia immaginazione vagano lontano, in un'intima idolatria. (Thomas Merton)

Nessuno spettro ci assale in travestimenti più svariati di quelli con cui si camuffa la solitudine, e una delle sue maschere più impenetrabili è l’amore. (Arthur Schnitzler)

Chi va dal prossimo, perché cerca se stesso, e chi, perché vorrebbe perdersi. Il vostro cattivo amore di voi stessi vi trasforma la solitudine in un carcere. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

L’ardente solitudine non annulla la possibilità degli amori. (Giovanni Papini)

Quando in amore si cerca la perfezione, si trova la solitudine. (Luca Bianchini)

Dove c’è dolore c’è anche rimedio, dove c’è solitudine possono nascere nuove amicizie; dove c’è rifiuto, si può trovare di nuovo l’amore. (Cecilia Ahern)

Nell’amore, tutto si fa nascostamente: gli amanti amano, desiderano e cercano la solitudine. Essi non immaginano un’isola abbastanza deserta per nascondervi la loro felicità; essi hanno orrore dell’indiscrezione degli sguardi, e chi togliesse il mistero all’amore gli toglierebbe più di quel che è possibile dire. (Alphonse Karr)

L’amore è solamente un ramo, la parte fondamentale è oltre l’amore, è una specie di nuda solitudine, un io staccato da tutti, che non ha possibilità d’intesa, di unione, e non l’avrà mai. (David Herbert Lawrence)

Amore, quante strade per arrivare a un bacio, quale errante solitudine prima di arrivare alla tua compagnia. (Pablo Neruda)

Solo se hai sconfitto la paura della solitudine sarai capace di amare. Solo se ami la solitudine ogni momento vissuto con l’altro diventa una scelta d’amore. (Osho)

L’amore è l’unica cura per la solitudine, la vergogna e la sofferenza. Ma alcuni sentimenti si nascondono così profondamente nel cuore che solo la solitudine può aiutarti a ritrovarli. (Gregory David Roberts)

Ciascuno di noi è solo: talvolta sfuggiamo alla solitudine con l’amore o l’affetto o, forse, in certi momenti di creazione, ma questi trionfi della vita sono piccole zone illuminate che ci creiamo, mentre il margine della strada rimane avvolto nell’oscurità: ciascuno di noi muore solo. (Charles Percy Snow)

Meditazione vuol dire essere con se stessi, pienamente felici, contenti di godersi la propria solitudine. Amore vuol dire essere con l’altro, contenti di godersi lo stare insieme. (Osho)

Frasi su solitudine e tristezza

E ancora una volta parliamo di quanto può essere triste la solitudine; chi si sente abbandonato e non riesce a coglierla come un momento importante per la propria esistenza e crescita, vede la solitudine come un male incurabile, che porta solo tanta profonda tristezza. Ammettiamolo: quanto è duro vivere pensando che nessuno ci ami realmente, credendo di non essere accettati per quello che siamo, sentendoci completamente soli al mondo.

Anche la nostalgia di momenti bellissimi vissuti nel passato, che non torneranno più, di persone che se ne sono andate, lasciando un vuoto incolmabile, contribuisce a rendere ancora più triste e cupa la solitudine. In questo paragrafo abbiamo raccolto alcune delle frasi più significative su solitudine e tristezza, che fanno emozionare:

Dicevi: morte, silenzio, solitudine;

come amore, vita. Parole

delle nostre provvisorie immagini. (Salvatore Quasimodo)

Nel petto le sgorgò una tristezza così pura da essere quasi una pace. (Sylvia Townsend Warner)

Non esiste nessuno a cui piaccia la solitudine. È solo che odio le delusioni. (Haruki Murakami)

La solitudine spaventa un’anima di vent’anni. (Molière)

Quando un uomo bussa alla dimora della solitudine, ad aprirgli la porta è sempre Dio. (Antonio Aschiarolo)

Un’oscura tristezza è in fondo a tutte le felicità umane, come alla foce di tutti i fiumi è l’acqua amara. (Gabriele D’Annunzio)

La malinconia nasce quando non si può volere, cioè tendere a una meta, perché non si sa e non si vuol sapere ciò che si vuole. (Claudio Magris)

Oggi la mia anima è triste fino al corpo. Tutto me stesso mi duole: la memoria, gli occhi e le braccia. (Fernando Pessoa)

Pensavo che la cosa peggiore nella vita fosse restare solo. No, non lo è. Ho scoperto invece che la cosa peggiore nella vita è quella di finire con persone che ti fanno sentire veramente solo. (Robin Williams)

La malinconia non è una fuga dalla realtà, ma dalla irrealtà del mondo. (Raheel Faroq)

Sentirsi soli: frasi sulla solitudine interiore

Purtroppo spesso ci si sente soli dentro, nel profondo, anche quando attorno a noi abbiamo molte persone che ci sono vicine e ci vogliono bene, ci amano. La solitudine interiore è una condizione difficile da comprendere, e altrettanto complicata da annientare. Ci si sente soli quando non si riesce ad avere, nemmeno con i propri cari, quel rapporto emotivo tanto desiderato, quando non ci sono complicità ed empatia.

Non è scontato infatti avere un rapporto così bello e prezioso con le persone che ci stanno vicine, e quando questo manca, ci si sente profondamente isolati, si prova una solitudine interiore che fa male al cuore. Vediamo alcune frasi che racchiudono l’essenza di questa condizione così dolorosa:

La peggior solitudine è non essere a proprio agio con se stessi. (Mark Twain)

La solitudine è un fatto personale, interiore: puoi avere intorno mille persone, essere innamorata e felice, e sentirti sola. Ti senti sola perché la persona con cui sei non ti risponde come vorresti. (Ornella Vanoni)

Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo, la sofferenza, la solitudine e la frustrazione. (Nelson Mandela)

Il viaggio nella propria interiorità coincide sempre con il calarsi in un vissuto particolare, quello della solitudine. (Aldo Carotenuto)

Il cuore è il punto in cui si concentra la totalità dell’essere, sotto il triplo segno dell’unità, dell’interiorità e della solitudine. (Karl Rahner)

Odio coloro che mi tolgono la solitudine senza farmi compagnia. (Friedrich Nietzsche)

Le più famose frasi famose sulla solitudine

Vediamo alcuni dei pensieri più profondi sulla solitudine, scelti da DiLei: le citazioni di alcuni noti scrittori.

Frasi sulla solitudine di Leopardi

Giacomo Leopardi, lo conosciamo tutti, è stato un poeta, filosofo, scrittore e filologo italiano. Ritenuto il maggior poeta dell’Ottocento italiano, è anche uno dei più importanti scrittori della letteratura mondiale ed esponente del romanticismo letterario. A causa della sua malattia, scoperta in età giovanile, il Leopardi era una persona molto introversa, depressa e pessimista. Vediamo alcuni suoi pensieri sulla solitudine:

La solitudine è come una lente d’ingrandimento se sei solo e stai bene stai benissimo, se sei solo e stai male stai malissimo.

Arcano è tutto, fuor che il nostro dolor.

Il mondo non mi par fatto per me.

Come colle donne abbattere i rivali, e far solitudine dintorno a se, così nel mondo è necessario atterrare gli emuli e i compagni, e farsi via su pei loro corpi: e si abbattono questi e i rivali colle stesse armi; delle quali due sono principalissime, la calunnia e il riso.

Frasi sulla solitudine di Seneca

Anche Seneca, filosofo, drammaturgo e politico romano, parla di solitudine. Altro artista che, fin da giovane, soffrì di problemi di salute, quali attacchi d’asma e svenimenti, che lo tormentavano e lo facevano sentire disperato e solo. Ecco alcune delle sue citazioni:

La solitudine è per lo spirito, ciò che il cibo è per il corpo.

Soli, saremo migliori.

Se una sofferenza ci tormenta senza aiutarci, bisogna smetterla prima possibile e allontanare dal cuore conforti illusori e l’amara voluttà del dolore.

Frasi sulla solitudine di Alda Merini

E infine i pensieri di Alda Merini, grande poetessa e figura di spicco nel panorama letterario italiano del Novecento. Il suo genio artistico comunque non le garantì una vita facile, anzi, molto dolorosa. Racconta il dolore e la malinconia di una vita passata più da sola che con gli altri, anche in manicomio. Ecco le sue frasi sulla solitudine: