Dolore, nostalgia e amarezza nello studio Rai. Il faccia a faccia con l'amica Mara Venier ha spinto l'attrice e tirar fuori tutto il dolore che prova

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IPA Serena Grandi si sente sola e ammette tutti i propri sbagli

Serena Grandi ospite con suo figlio Edoardo di Domenica In. L’attrice confessa un po’ di nervosismo, nonostante il rapporto di lunga data con Mara Venier. Ci teneva però tanto a tornare in Rai, raccontando la propria storia.

La verità è che il quadretto sereno in apparenza cela un certo grado di dolore soffocato. Rapidamente l’intervista prende una piega inattesa, dal momento che lei sente il bisogno di sfogare la propria malinconia. Si scopre così un dietro le quinte tutt’altro che sereno. L’età e la solitudine l’hanno portata a riflettere sui tanti sbagli commessi, spiega.

La malinconia di Serena Grandi

Suo figlio Edoardo le siede al fianco ma, nella vita di tutti i giorni, i due non sono quasi mai così a stretto contatto. Lui infatti si è trasferito a Milano per questioni lavorative e lei sente tremendamente la sua mancanza.

Sa che deve accettare tutto questo, eppure ha scelto di confessare in televisione la propria malinconia dopo essere “rimasta sola”. Lui è felice, ha un compagno e una bella vita, ma è chiaro come sia anche impegnato a prendersi cura di sua madre a distanza sotto l’aspetto umorale.

Ma com’è la vita di Serena Grandi oggi? Vive sola in campagna e, tra silenzi e splendidi tramonti, ha modo di riflettere sulle possibili strade che avrebbe potuto percorrere nel corso degli anni. Sentieri ignorati o abbandonati troppo in fretta. Oggi ha una quotidianità molto solitaria e, pur avendo scelto di trasferirsi in campagna, non nega che una parte di sé avrebbe desiderato altro. Detto ciò, la tranquillità (seppur eccessiva) le garantisce tempo e pace per dedicarsi alla scrittura: “A breve uscirà il mio secondo giallo”.

Rimpianti e sbagli

Nella vita ha gioito e sofferto e oggi, guardandosi alle spalle, conta non pochi rimpianti. Dinanzi a Mara Venier, ricorda un particolare albergo in cui si erano incontrate, al tempo in cui era circondata da amici provenienti dal mondo dello spettacolo.

“Ricordo che sul set con Paolo Villaggio lavoravamo e poi di colpo lui dice ‘stop, andiamo tutti a Capri’. Così chiamava l’elicottero e partivamo”. Le manca quella vita fatta di risate, giovinezza ed eccessi, oggi che ha 68 anni e la sua quotidianità è ben diversa.

“Sono molto malinconica”, ammette, sottolineando d’aver avuto modo di contare i suoi tanti errori. Mara sembra molto stupita da tutto questo e prova a rincuorarla. Suo figlio prende la parola al suo posto e offre la sua visione delle cose. Ritiene che sua madre abbia oggi nuove consapevolezze e tema di non aver fatto abbastanza, in termini attoriali e non solo.

Lei concorda inizialmente ma poi decide di liberarsi, sfogando ciò che le si è poggiato da tempo sul petto:

“Ho fatto molti errori e li sto pagando anche adesso. Sono malinconica ma ho fatto una vita bellissima. Con Ercole, poi, bella vita ma complicata. Gli errori? Uomini sbagliati, l’aver lasciato un marito che avrei dovuto tenere, stando zitta e limando gli angoli. Soldi spesi inutilmente, mani bucate. Vengo fuori ora perché sono sola in campagna con la malinconia”.

Meglio sola

Nonostante una certa dose d’amarezza, Serena Grandi sottolinea però di preferire di gran lunga la solitudine a una nuova storia d’amore alla sua età. Le cose sono andate in un certo modo e non è possibile tornare indietro.

Così come ha precisato di non voler tornare a Roma o Milano, dunque nel mondo della grande città con tutti i suoi rumori e ritmi, lo stesso ha detto in fatto d’amore. Dopo suo marito ha avuto un compagno. Insieme per 13 anni e poi, dopo quella storia, nessun’altro che potesse farle pensare di costruire qualcosa.

L’amore per l’ex marito

Ben 20 anni di differenza tra Serena Grandi e il suo ex marito Beppe Ercole. Lo ha definito l’amore della sua vita, al netto di tutto ciò che ha scoperto dopo il divorzio. Lui l’aveva ripetutamente tradita ma, nonostante ciò, oggi ripete una seconda volta che avrebbe dovuto “smussare gli angoli”.

Dopo tanto tempo insieme, 20 anni di differenza fanno sentire il proprio peso. Abitudini diverse e differenti aspettative nel quotidiano, ha spiegato. Il divorzio non ha posto fine ai sentimenti, è evidente, e infatti il matrimonio con Corinne Clery è stato molto difficile da digerire sia per lei che per suo figlio.

Una storia famigliare complessa, che ha generato sofferenze anche in Edoardo. Lui non ha infatti quasi mai avuto un rapporto reale con suo padre. Il figlio tra due fuochi, così si è descritto. Da una parte le beghe legali e dall’altra la voglia di conoscere realmente suo padre.

Le situazioni venutesi a creare, però, avevano rimosso il giusto spirito di serenità necessario: “Trascorrevamo del tempo insieme perché lui doveva farlo. C’era una sorta di obbligo. Ad oggi, però, non brutti ricordi di mio padre. Non era una persona cattiva, era solo fatto così”.

Purtroppo, spiega, ha avuto modo poi di conoscerlo soltanto in seguito. Si sono riavvicinati nell’ultima fase della sua vita, quando ormai era troppo tardi. La lontananza ha purtroppo giocato un ruolo crudele in tutto questo. Lui e sua madre, infatti, hanno scoperto della malattia soltanto tramite la televisione. Ciò vuol dire che hanno tentato di riavvicinarsi e stargli al fianco quando ormai era troppo tardi.

“Potevamo far qualcosa ed essergli ancora più vicini”, ha sottolineato Serena Grandi. Suo figlio ha però sottolineato come suo padre non sia stato solo. Ha avuto al suo fianco Corinne Clery fino alla fine, forse il suo vero grande amore.