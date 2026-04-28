Ispirato alla K-Beauty e sfoggiato dalle celeb, l'effetto sfumato è il trucco salvavita per le tue mattine di fretta.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Blurred make up, il make up senza stress

Siamo oneste: per quanto possiamo amare i tutorial da quaranta passaggi visti su TikTok, la realtà delle nostre mattine è spesso una corsa contro il tempo tra un caffè bevuto a metà e le chiavi di casa che non si trovano. Eppure, il desiderio di uscire dalla porta con un aspetto fresco, curato e sofisticato non svanisce. È proprio in questa terra di mezzo, tra la voglia di perfezione e la cronica mancanza di tempo, che interviene il nostro salvavita beauty di stagione: il Blurred Make-up.

Liberiamoci delle linee grafiche iper-strutturate, i contouring scolpiti che richiedono le abilità di un pittore rinascimentale e la perfezione quasi “plastica” della glass skin. Il nuovo paradigma dell’estetica contemporanea si muove verso una direzione più onirica, soffusa e decisamente più indulgente. Ispirato alla delicatezza della K-Beauty (la cosmetica coreana) e perfezionato dai professionisti dei set fotografici, questo look punta tutto sull’effetto “sfocato”.

L’obiettivo? Una pelle che sembra filtrata da un obiettivo soft-focus, labbra dal contorno indefinito come dopo un bacio e uno sguardo velato di mistero.

Chi ha reso celebre il “Blurred”?

L’estetica blurred è diventata, di fatto, l’arma segreta delle star per risultare impeccabili senza dare l’impressione di aver passato ore davanti allo specchio. Pensiamo ad Hailey Bieber, da tempo regina incontrastata della pelle “effortless”: sebbene in passato abbia lanciato il celebre trend iper-luminoso della glazed donut skin, da diverse stagioni ha virato verso basi molto più vellutate e impalpabili, accompagnate da labbra sfumate sui toni del nude e del malva, rigorosamente prive di contorni rigidi.

Anche oltreoceano, artiste come Selena Gomez abbracciano regolarmente questa filosofia, sfoggiando incarnati morbidi dove il blush viene lavorato fino a fondersi completamente con la pelle, imitando un rossore naturale privo di stacchi netti con il bronzer. Eppure, se c’è un’estetica che padroneggia il fascino del “non finito” da decenni, è quella dell’eterna French Girl. Icone parigine contemporanee alla Jeanne Damas ci insegnano da sempre che il vero signature look risiede nell’imperfezione calcolata: un rossetto rosso applicato picchiettando il pigmento con i polpastrelli per un risultato “vissuto” e profondamente charmant, accompagnato da occhi delineati da una matita morbidissima e volutamente sbavata ad arte.

I segreti dell’esperta: la tecnica della “lasagna”

Come spiega Lori Taylor Davis, Global Pro Lead Artist di Smashbox con 25 anni di esperienza passati a preparare i volti per le luci impietose di Los Angeles, non si tratta di coprire, ma di sublimare. “Non pensiamo a un make-up iper coprente o dall’effetto mat pesante”, chiarisce, “ma a un trucco che lascia la pelle flawless, con una diffusione della luce che uniforma la grana”.

Il segreto tecnico sta in quella che lei definisce simpaticamente l’immagine della “lasagna”: una costruzione fatta di strati sottilissimi che, fondendosi tra loro, creano una magia. L’occhio non deve percepire dove finisce la pelle nuda e dove inizia il pigmento. La bellezza di questo trend? È facilissimo da replicare a casa, perdona gli errori (niente linee storte da correggere con il correttore!) e, soprattutto, non richiede un budget da red carpet.

Blurred skin: la base “effetto filtro” senza peso

Il cuore del blurred make-up è la texture. Vogliamo allontanarci dalla lucidità estrema per abbracciare un finish setoso, che minimizza i pori e riflette la luce in modo diffuso, ingannando l’occhio.

Qui il primer diventa il vostro migliore amico, il vero architetto di questo look. Copre il divario tra la vostra skincare routine e il trucco. Applicatelo picchiettando (non strofinando) sulle zone dove i pori sono più evidenti, come la zona T e i lati del naso. Successivamente, scaldate un fondotinta leggero o un siero colorato tra i polpastrelli e massaggiatelo sul viso. La polvere va usata con parsimonia, solo per spegnere le lucidità al centro del volto.

Il tuo kit low cost strategico:

Primer: NYX Professional Makeup Pore Filler. È un vero e proprio alleato che pialla otticamente la grana della pelle, rendendola una tela liscia.

Offerta NYX Professional Makeup Primer Makeup Pore Filler

Base: L’Oréal Paris True Match Nude Plumping Serum. Una skin tint infusa di acido ialuronico che dona coprenza leggera ma modulabile, idratando a fondo.

L’Oréal Paris True Match Nude Plumping Serum

Cipria: Catrice All Matt Plus Shine Control Powder. Trasparente, impalpabile, fissa senza creare l’effetto polveroso.

Catrice All Matt Plus Shine Control Powder

Il consiglio per il blush: lavorate il prodotto in crema o liquido prima sul dorso della mano, poi prelevatelo con un pennello dalle setole morbide. Sfumatelo sulle guance per un “rossore” che nasce da dentro. In questo caso è assolutamente perfetta la novità di casa Maybelline New York, la mousse colorata guance e labbra Cloudtopia super pigmentata ma leggera come una nuvola.

Blurred Eyes: lo sguardo morbido e “vissuto”

Mettete via l’eyeliner a penna e il nastro adesivo per le code grafiche. Il blurred eye celebra la sensualità di uno sguardo appena velato. È il trucco degli “occhi stropicciati” del giorno dopo, ma in versione estremamente chic.

Partite da una base neutra sulla palpebra. Scegliete una matita morbida e tracciate una linea approssimativa lungo l’attaccatura delle ciglia superiori. Ora, la tempestività è tutto: prima che si fissi, usate un pennello a penna molto morbido o il dito anulare per sfumare il colore verso l’alto e verso l’esterno. Il pigmento deve svanire dolcemente verso la piega dell’occhio.

Se volete intensità, aggiungete un velo di mascara solo alle radici delle ciglia, lasciando le punte leggere.

Il tuo kit low cost strategico:

Matita: Essence Long-Lasting Eye Pencil. Ha una scorrevolezza invidiabile; vi dà esattamente quei 30 secondi di tempo per sfumarla prima di aggrapparsi alla pelle per tutto il giorno.

Essence Long-Lasting Eye Pencil

Ombretto in stick: KIKO Milano Long Lasting Eyeshadow Stick. Un passe-partout. Usate i toni del bronzo o del marrone freddo, applicate, sfumate col dito e avrete un bellissimo gioco d’ombre destrutturato in un minuto netto.

Kiko Milano Long Lasting Eyeshadow Stick

Se volete intensità, aggiungete un velo di mascara solo alle radici delle ciglia, lasciando le punte leggere.

Offerta Nabla Vicious Mascara

Blurred Lips: l’effetto “just bitten”

Questa tendenza ha rivoluzionato il modo di concepire il trucco labbra. Le labbra blurred sono romantiche, sembrano naturalmente turgide e hanno un enorme vantaggio anti-age: non avendo confini netti, non si insinuano nelle piccole rughe del codice a barre.

Invece di usare la matita per delineare in modo netto il bordo, applicatela in modo leggero e leggermente sbordato (overlining). Poi, con un pennellino morbido (va bene anche uno da ombretto pulito) sfumate il tratto verso l’esterno. Il contorno deve sembrare un’ombra naturale, non una riga. Picchiettate poi il rossetto al centro delle labbra e pressatele tra loro.

Il tuo kit low cost strategico:

Rossetto: NYX Professional Makeup Soft Matte Lip Cream. La texture a mousse sembra nata specificamente per questa tecnica. Si fonde e si sfuma come una polvere sottile.

Offerta NYX Professional Makeup Soft Matte Lip Cream

Matita: Wycon Cosmetics Intense Lip Liner. Troverete decine di sfumature nude. Sceglietene una di mezzo tono più scura delle vostre labbra.

Wycon Cosmetics Intense Lip Liner

Per dare tridimensionalità, un velo di lip oil trasparente applicato solo al centro dona un aspetto succoso senza rovinare l’effetto “nuvola” dei bordi.

Lip Oil: Essence Hydra Kiss Lip Oil. Economico, non appiccica e regala quella brillantezza confortevole e moderna.

Essence Essence Hydra Kiss Lip Oi