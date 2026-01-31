Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Nel mondo scintillante di Hollywood, dove spesso regna l’artificio, Pati Dubroff emerge come un faro di autenticità. La celebre truccatrice delle dive, nota per aver curato l’immagine di icone come Margot Robbie e Sofia Richie, sta conquistando i social per un motivo molto personale: la valorizzazione della propria età.

Sul suo canale Instagram, Pati condivide spesso make up look che non cercano di nascondere il tempo, ma lo celebrano. Con i suoi splendidi capelli grigio-argento, dimostra come il make-up giusto possa illuminare il viso senza appesantirlo, trasformando i capelli bianchi in un accessorio di stile ultra-chic.

Il look del momento: “Grounded Red & Watercolor Lips”

Recentemente, Pati ha postato un tutorial per un look festivo, caldo e incredibilmente facile da indossare. Lo ha descritto come un mix di toni rossi “terrosi” sugli occhi e una labbra sfumata a effetto acquarello. Il segreto? Calore alla base e bordi morbidi ovunque. Niente linee nette, solo una nuvola di colore che risulta audace ma mai pesante.

Ecco come replicare questo look utilizzando i suoi segreti professionali, ma con alternative accessibili e di qualità che puoi trovare facilmente su Amazon.

Come replicare il look (originale vs. low cost)

L’obiettivo è creare profondità con i toni del terracotta e del rosso, mantenendo la pelle luminosa.

1. Gli occhi: profondità terracotta e rosso opaco

Pati usa matitoni e polveri opache per definire l’occhio senza indurire lo sguardo.

L’originale: Chanel Stylo Ombre Et Contour 12 e la palette Les 9 Ombres 847.

L’alternativa low cost: KIKO Milano Long Lasting Eyeshadow Stick (Tonalità Marrone/Bronzo), perfetto come base cremosa da sfumare con le dita.

Kiko Milano Long Lasting Eyeshadow Stick (Tonalità Marrone

Palette NYX Professional Makeup Ultimate Edit (Warm Neutrals), contiene i toni terracotta e rossastri opachi necessari per creare quell’effetto “calore” sotto la piega dell’occhio.

NYX Professional Makeup Palette Ombretti Ad Alta Pigmentazione - Ultimate Edit (Warm Neutrals)

2. Le ciglia: la dolcezza del marrone

Per chi ha capelli grigi o chiari, il nero può risultare troppo aggressivo. Pati sceglie il marrone e si rivela essere la carta vincente per sguardo da cerbiatta.

L’originale: Chanel Le Volume Mascara (Brown).

L’alternativa low cost: L’Oréal Paris Panorama (Brown), un mascara che allunga e definisce mantenendo un aspetto naturale e morbido, senza appesantire.

3. Le labbra effetto acquarello (Blurred Lips)

Il trucco per labbra moderne a 50+ anni? Niente contorni netti. Si applica il colore e si sfumano i bordi.

L’originale: Rouge Allure Liquid Velvet 224 e Rouge Coco Baume 756.

L’alternativa low cost: L’Oréal Paris rossetto Infallible Matte Resistance – Le Rouge Paris. Applicane un punto al centro e sfuma verso l’esterno con il polpastrello. Per l’effetto balsamo, aggiungi un gloss burroso e idratante che aggiunge quella trasparenza “watercolor” che rende il look fresco: con più di 2.400 recensioni positive, il Juicy Bomb party lip oil di Essence è un must have per idratare e rimpolpare le labbra evitando l’effetto ”codice a barre”.

L'Oréal Paris Infallible Matte Resistance Le Rouge Paris

Essence JUICY BOMB PARTY lip oil

Il consiglio pro di Pati per chi ha i capelli bianchi: non abbiate paura del colore! I toni caldi come il ruggine, il rame e il rosso terroso creano un contrasto meraviglioso con la freddezza del grigio e del bianco, ridando vitalità immediata all’incarnato.

