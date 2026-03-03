Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Innamorati del make-up pastello in stile Bridgerton

La primavera è finalmente arrivata e con lei esplode il desiderio di rinnovare la nostra trousse trucco per accogliere al meglio la bella stagione. Se c’è una tendenza assoluta che sta dominando le nostre bacheche e i nostri cuori in questo 2026 è senza dubbio l’estetica romantica e sofisticata portata sullo schermo dalla nuovissima stagione di Bridgerton. I beauty look delle attrici protagoniste sono tornati a farci sognare a occhi aperti grazie a un’allure eterea, dominata da colori soft e delicati che si sposano perfettamente con l’inizio della primavera. Parola d’ordine? Freschezza assoluta e super glow!

Il segreto di questo stile risiede tutto nell’esaltare i lineamenti in modo delicato e impalpabile. Il punto di partenza imprescindibile è una pelle extra luminosa che deve apparire radiosa e dissetata, ricreando un effetto di naturale perfezione che cattura la luce a ogni movimento del viso. Sulle gote il vero protagonista è il blush rosato, applicato generosamente sui pomelli e sfumato dolcemente verso le tempie e il naso, regala quel classico e desiderato aspetto di chi ha appena fatto una lunga e romantica passeggiata in un giardino fiorito. Anche lo sguardo si alleggerisce notevolmente, lontano da smokey eyes drammatici in favore di ombretti pastello chiari, declinati nelle meravigliose sfumature del lilla, del pesca o dell’azzurro polvere. A incorniciare gli occhi troviamo poi un mascara dal finish naturale che allunga le ciglia e apre lo sguardo senza mai appesantirlo con grumi o volumi estremi e finti. Infine le labbra si vestono di tonalità rosate e succose, rigorosamente prive di overline.

Ricreare un trucco degno del più prezioso ”diamante di stagione” (Regina Charlotte approved), è molto più semplice del previsto e fortunatamente non richiede budget da alta nobiltà. Esistono infatti tantissime alternative di fascia media o decisamente economiche facilmente reperibili online e specialmente su Amazon.

Base glowy per brillare come un diamante

Per una base luminosa impeccabile potete optare per ben tre soluzioni fantastiche. Un prodotto fluido e leggero come l’e.l.f. Halo Glow Liquid Filter è l’ideale per donare al viso una radiosità diffusa senza ungere la pelle, ma in alternativa il Catrice Soft Glam Filter Fluid garantisce un effetto filtro perfezionatore a un prezzo piccolissimo.

e.l.f Halo Glow Liquid Filter

Catrice Soft Glam Filter Fluid

Gote arrossate come dopo le danze con il principe scapolo più ambito

Passando alle gote, il celebre blush liquido Essence Baby Got Blush nelle sue tonalità rosate saprà ricreare l’effetto salute perfetto. Se preferite altre texture, il Kiko Milano Velvet Touch Creamy Stick Blush è praticissimo da sfumare con le dita. Se preferisci il finish più leggero e polveroso (oppure preferisci stratificare prodotti cremosi con prodotti in polvere), devi mettere nel carrello l’Accord Parfait blush di L’Oréal Paris che regala un velo di colore vellutato irresistibile.

Offerta Essence Baby Got Blush

Kiko Milano Velvet Touch Creamy Stick Blush

L'Oréal Paris Accord Parfait Il Blush

Illumina la sala da ballo brillando sotto le luci

la magia di questo incarnato principesco non può assolutamente mancare un tocco sapiente di illuminante. L’obiettivo non è accecare chi ci guarda con strisce metalliche e innaturali, bensì ricreare quella radiosità soffusa tipica di un viso dolcemente accarezzato dalla luce delle candele. Il prodotto va picchiettato con estrema delicatezza sugli zigomi alti, sull’arco di Cupido e sulla punta del naso per enfatizzare la freschezza del volto in modo elegante e discreto. Tra le opzioni più adatte e convenienti disponibili su Amazon spicca senza dubbio l’e.l.f. Halo Glow Highlight Beauty Wand, un illuminante liquido dotato di un comodo applicatore a cuscino che risulta perfetto per ottenere un effetto bagnato e radioso.

e.l.f Glow Highlight Beauty Wand

Se prediligete i formati in crema facilissimi da sfumare direttamente con i polpastrelli, il Kiko Milano Radiant Touch Creamy Stick Highlighter vi regalerà una luce perlata e sofisticata in pochissimi istanti. Infine, per chi resta fedele alle polveri ma desidera un finish burroso e fondente sulla pelle, il Catrice More Than Glow Highlighter è la scelta ottimale per far risaltare i punti strategici del viso con una spesa davvero minima.

Kiko Milano Radiant Touch Creamy Stick Highlighter

Catrice More Than Glow Highlighter

Sguardo che conquista (anche dietro la maschera)

Per il trucco occhi, le palette firmate Revolution The Celestial Icon Ethereal Nudes Palette offrono meravigliose e pigmentate selezioni di toni pastello, perfetti per un make up look etereo ma costi super accessibili. Ottime opzioni sono anche la NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette nei toni caldi o freddi e la Kiko Milano Smart Cult Eyeshadow Palette per variare le sfumature primaverili.

Revolution The Celestial Icon Ethereal Nudes Palette

Per le ciglia, il mascara Maybelline Lash Sensational Sky High è insuperabile per separare e allungare mantenendo un aspetto piumato ed elegante, esattamente come il L’Oréal Paris Telescopic Mascara che definisce, allunga e apre lo sguardo ma senza grumi.

Maybelline Lash Sensational Sky High

Labbra delicate che sussurrano segreti (già tra le pagine di Lady Whistledown)

Sulle labbra, basterà un velo di NYX Professional Makeup Butter Gloss in una nuance rosa pesca delicatissimo per ottenere quell’aspetto turgido e lucido. Altre due valide opzioni per labbra specchiate e idratate sono il Maybelline Lifter Gloss arricchito con acido ialuronico e l’iconico Kiko Milano 3D Hydra Lipgloss per un sorriso da baciare.

Kiko Milano 3D Hydra Lipgloss

Se preferite invece il comfort di un balsamo o la texture di un rossetto leggero, potete optare per il Kiko Milano Coloured Balm che idrata e colora di rosa in modo tenue, oppure il Revlon Super Lustrous Glass Shine per un tocco rosato ultra fondente e per nutrire la bocca con un velo di colore cento per cento naturale.

Revlon Super Lustrous Glass Shines

