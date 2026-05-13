Glass skin e blush draping: questi e tutti gli altri segreti del Cherry Blossom Make-up

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Cherry Blossom make up

L’estate 2026 ha ufficialmente la sua core aesthetic e sta letteralmente dominando i “Per Te” di TikTok e i feed di Instagram. Il Cherry Blossom Make-up è il vibe assoluto del momento: un’ispirazione diretta alla fioritura dei sakura giapponesi che ha mandato in hype l’intera beauty community.

I tutorial per ricreare questo look spopolano perché il risultato è pazzesco sia in video che nella vita reale: un viso etereo, una pelle glass skin luminosa da fare invidia e una sfumatura di rosa diffusa che regala un effetto “healthy” pazzesco. Nessun contouring pesante o linee nette, solo un’armonia cromatica super smooth che fonde rosa pastello e tocchi di bianco per illuminare.

Se vuoi volare in Giappone e saltare a bordo del trend senza svuotare il portafoglio, ecco gli step per realizzare il trucco virale del momento e i must-have low cost della K-Beauty e J-Beauty.

Base super “glass skin”

Il trucco Sakura richiede una tela iper-idratata e traslucida. La parola d’ordine è leggerezza. Via i fondotinta mascherone, dentro le skin tint e i prodotti ibridi skincare-makeup. L’obiettivo è uniformare l’incarnato lasciando trasparire la vera grana della pelle, coprendo solo le occhiaie o i piccoli rossori.

Come si ottiene? Ecco i prodotti chiave:

Missha Perfect Cover BB Cream: un’icona asiatica che su TikTok torna ciclicamente virale. Costa una sciocchezza, ha l’SPF e ti regala quel glow naturale da “mi sono svegliata così”.

Offerta Missha Perfect Cover BB Cream

Maybelline New York Correttore Cancella Età: il best seller assoluto per fare spot concealing. Picchiettalo con una beauty blender umida solo dove serve per mantenere il look super clean.

Il blush, l’ossessione del look

Qui entra in gioco il blush draping. Il fard non si mette solo sulle gote, ma si sfuma in modo esagerato: guance, tempie, ponte del naso e persino un tocco sulle palpebre. Per un effetto seamless che si fonde con la pelle, devi assolutamente usare texture liquide o in crema. Stratifica rosa più freddi con rosa più caldi, e aggiungi un punto di bianco perlato sugli zigomi.

Cosa mettere nel carrello:

Sheglam Color Bloom Liquid Blush: praticamente impossibile scrollare i social senza vederlo. Le shade fredde come Love Cake o Rose Ritual sono perfette per il mood Sakura. Si sfumano in un secondo e costano pochissimo.

Sheglam Color Bloom Liquid Blush

A’Pieu Juicy Pang Water Blusher: il segreto coreano per un effetto “acquerello” sulle guance. È iper-liquido e ti dà quell’aria cute e innocente tipica dei look asiatici.

A'Pieu Juicy Pang Water Blusher

Occhi in stile Douyin

Sui social, il trend lascia tantissimo spazio alla creatività. Puoi stare sul chill sfumando semplicemente il blush sulle palpebre con una passata di mascara, oppure puoi alzare il livello con le vibes del trucco Douyin o K-Pop. Pensa a smokey eyes super soft sui toni del rosa freddo, pagliuzze di glitter olografici che sembrano lacrime luminose e, per i look più creativi, piccoli petali disegnati a mano libera.

Ecco i tuoi alleati:

Rom&nd Better Than Palette (shade Rosebud Garden): la palette coreana definitiva. I matte sono burrosissimi per creare ombre, mentre i glitter hanno un riflesso “bagnato” che dal vivo è spaziale.

Rom&nd Rom&nd Better Than Palette (shade Rosebud Garden)

Essence Lash Princess (tubetto rosa): il mascara che ha fatto impazzire le make-up addicted per l’ottima qualità-prezzo. Incurva, allunga e fa un effetto ciglia finte a un prezzo ridicolo.

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Labbra effetto Tanghulu

Per bilanciare il blush super bold, le labbra devono essere super juicy e lattiginose. L’ispirazione sono le tanghulu lips: labbra che sembrano ricoperte di zucchero glassato. Niente rossetti matte asciutti, solo tinte acquose, gloss rimpolpanti e balm colorati che lasciano un velo di rosa in trasparenza.

Cosa mettere nel carrello:

Rom&nd Juicy Lasting Tint: se non hai ancora provato questa tinta asiatica, questo è il momento. I colori Bare Grape o Figfig ti lasciano le labbra tinte ma con un finish a specchio che non appiccica.

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NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip: il lip oil virale per eccellenza. Idrata tantissimo, fa sembrare le labbra più piene e rilascia un rosa sheer perfetto per chiudere il look.

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