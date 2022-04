Ana Paula Guedes, la splendida fidanzata brasiliana di Ignazio Boschetto de Il Volo

Un sorriso radioso, lunghi capelli biondi e un fisico perfetto: Ana Paula Guedes è la splendida fidanzata brasiliana di Ignazio Boschetto, de Il Volo. Coreografa, ballerina e insegnante di danza è una star della televisione e dei social.

Ana Paula Guedes, chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo

Origini brasiliane, 27 anni, Ana Paula Guedes è una ballerina: il suo perorso artistico è inizato quando era solamente una bambina e, nel corso del tempo, ha lavorato sul suo talento diventando sempre più brava e trasformando la passione in professione. Coreografa e insegnante, ha preso parte anche ad alcune trasmissioni televisive. Tra queste Dança dos Famosos, la versione brasiliana dello show Ballando con le stelle, dove da diversi anni fa parte del cast dei professionisti.

Oltre al talento artistico, Ana Paula Guedes ha portato avanti anche gli studi laureandosi in Ingegneria civile. Insomma, la compagna del cantante è molto impegnata su diversi fronti.

A quanto pare i due si sarebbero conosciuti nel periodo della pandemia, a raccontarlo era stato proprio il cantante nel corso di un’intervista durante la quale Ignazio Boschetto aveva parlato di amore ospite, con gli altri membri de Il Volo (Piero Barone e Gianluca Ginoble), a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin Boschetto aveva aperto il suo cuore, raccontando: “Sono in un momento della mia vita in cui sto benissimo”. Poi il cantante aveva aggiunto che aveva conosiuto Ana Paula Guedes durante la pandemia, spiegando anche che lei vive distante: “Un po’ lontano: dall’altra parte del mondo. È stato strano perché siamo stati otto mesi a scambiarci dei messagi, a sentirci a videochiamarci – ha ricordato – . Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì stato bello, perché ci siamo conosciuti piano piano. Non ci conosciamo al cento per cento, ma siamo molto innamorati ed è bello vivere le cose così”. Infine ha detto della sua compagna: “È bella, ma è molto bella dentro: i ragazzi l’hanno conosciuta è davvero una bellissima persona”.

Parole che trasmettono l’importanza di questo sentimento inziato durante la pandemia e che ora sta proseguendo a gonfie vele.

Poche le foto social dei due assieme, ma da quelle che hanno condiviso traspare qualcosa di più sul loro rapporto. In occasione di Capodanno avevano pubblicato un’immagine in cui erano ritratti abbracciati e felici. A corredo dello scatto parole inequivocabili che raccontano di un amore forte e speciale: “Il primo di tanti “ultimo dell’anno” insieme! O primeiro de muitos juntos! Feliz ano novo! Buon anno!”.

Ana Paula Guedes, seguitissima sui social

Ana Paula Guedes è molto seguita su Instagram: il suo profilo conta oltre 452mila follower. Lì pubblica foto relative al lavoro, ma anche tanti scatti della vita di tutti i giorni. La sua bio, inoltre, racconta molto di lei, che si descrive così: “Coreografa, Ballando con le stelle (negli anni 2013, 2014, 2015, 2019, 2021), insegnante di danza, ingegnere civile e amante della vita”.

Anche lui seguitissimo sul profilo Instagram (oltre 472mila follower) è meno attivo rispetto alla sua fidanzata. Solare, bellissima e sorridente Ana Paula Guedes ha rubato il cuore di Ignazio Boschetto e insieme formano una coppia molto affiatata.