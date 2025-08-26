Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, la foto dolcissima con il pancione: “Manca davvero poco”

IPA Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto

“Manca davvero poco, piccolo nostro”. Con una foto dolcissima, Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno annunciato che Gabriele, il loro primogenito, arriverà la prossima settimana. Sono giorni pieni di felicità, anche concitati, per l’arrivo del loro piccolo: quando avevano parlato della gravidanza per la prima volta, avevano detto che sarebbe stata una femminuccia. Ma, alla fine, a sorpresa, la morfologica ha svelato un maschietto, che si chiamerà Gabriele.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, le foto in attesa di Gabriele

“Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia. Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro”. Gli scatti, di Catherine Angillieri Studio, sono davvero meravigliosi. Il tenore de Il Volo, il trio composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, è felicissimo di stare per diventare papà. L’annuncio era arrivato a pochi mesi dal matrimonio da sogno.

“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. (…) Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma”. Inizialmente, Boschetto e Bertolini pensavano di stare per diventare genitori di una bambina: avevano scelto il nome Bianca. Poi, la sorpresa azzurra con la morfologica: il nome del piccolo è Gabriele.

La storia d’amore tra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini

Di tempo ne è passato dal dicembre 2023, quando è arrivata la proposta di matrimonio: “Sì e mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te… Ti amo tanto”, aveva scritto la Bertolini su Instagram. “Noi siamo ragazzi che abbiamo vissuto tanto, abbiamo girato il mondo, penso che quando trovi la persona giusta la riconosci immediatamente e allora che senso ha aspettare a quel punto? Io non vedo l’ora di sposarmi”, aveva invece detto Boschetto.

Le nozze di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono tenute a settembre 2024, e sono state una vera e propria favola: dopo la cerimonia civile, molto intima, nel comune di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, si sono poi sposati il 14 settembre sul lago di Como, alla presenza di amici e parenti. E naturalmente de Il Volo al completo, con Piero Barone e Gianluca Ginoble.

“La nostra storia è unica. Una di quelle storie che si vedono nei film o che si raccontano ai bambini. È nato tutto da uno sguardo, così intenso e profondo che ci sono caduto dentro e alla fine non ne sono più uscito. Dal momento che ci siamo visti a novembre ho capito che eri tu, avevo di fronte mia moglie. In una settimana ti ho dato le chiavi di casa, dopo 20 giorni ho conosciuto la tua famiglia, dopo un mese e mezzo ti ho chiesto di sposarmi”, queste le parole di Boschetto alla sposa. E ora la famiglia è pronta a dare il benvenuto a Gabriele.