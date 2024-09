Lo aveva annunciato, e alla fine il grande giorno è arrivato: Ignazio Boschetto, componente del trio Il Volo, è convolato a nozze con Michelle Bertolini, la modella italo-venezuelana, con un rito civile. Una cerimonia sobria, low profile, in cui sono stati presenti gli amici e i parenti della coppia. La proposta di matrimonio, arrivata a dicembre 2023, è il coronamento di un sogno per Boschetto e Bertolini: una coppia splendida.

Nozze Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: i dettagli

Il grande giorno di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini è arrivato: il 12 settembre 2024 si sono giurati amore eterno con un rito civile. A dicembre la proposta, annunciata sui social con l’anello di fidanzamento: solamente il giorno precedente, la coppia aveva festeggiato l’addio al celibato e al nubilato, a poche ore dalle nozze. Si sono sposati con rito civile: presenti le famiglie, così come gli altri componenti de Il Volo, ovvero Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Sulla cerimonia, che dalle prime immagini social appare molto sobria ed elegantissima, si conoscono pochi dettagli: non è nota nemmeno la location in cui è avvenuta. Un’occasione per pochi intimi: Boschetto e Bertolini si sono scambiati le promesse e dopo, all’uscita, li hanno attesi gli invitati con rose bianche e palloncini. Un lungo applauso per loro, per un giovane amore che fa sognare.

Gli abiti degli sposi

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono sempre stati piuttosto schivi nei confronti del gossip: una coppia riservata, lontana dalle luci dei riflettori. Per il grande giorno, ambedue hanno optato per una mise elegante e discreta. Boschetto ha indossato un completo sartoriale doppiopetto blu, camicia bianca e un dettaglio: niente cravatta.

La sposa, invece, Michelle Bertolini, ha preferito uno stile assolutamente minimal: un abito corto, che lascia scoperte in parte le gambe, bottoncini bianchi sulla schiena e maniche a tre quarti. Il beauty look? Al naturale, senza fronzoli: l’acconciatura è morbida, con leggere onde sulle punte – niente chignon – e il make-up risalta la sua bellezza e i lineamenti femminili. L’abito è stato realizzato su misura per lei da Elisabetta Garuffi (Tosca Spose), titolare di un atelier a Bologna.

L’amore tra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini

“Sì e mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te… Ti amo tanto”, così Michelle Bertolini aveva annunciato il matrimonio con Ignazio Boschetto, mostrando l’anello al dito: la data all’epoca non era stata comunicata. Boschetto si era sbottonato riguardo al matrimonio in un’intervista: “Noi siamo ragazzi che abbiamo vissuto tanto, abbiamo girato il mondo, penso che quando trovi la persona giusta la riconosci immediatamente e allora che senso ha aspettare a quel punto? Io non vedo l’ora di sposarmi“.

La loro storia d’amore non è mai stata resa pubblica con eccessivi dettagli: Boschetto si è innamorato della Bertolini dopo aver chiuso la relazione con Ana Paula nel 2022. Italo-venezuelana, Michelle Bertolini è stata eletta Miss Venezuela International nel 2013: titolare di un ristorante di sushi e di una cantina di vini, sul suo profilo Instagram aveva documentato nei giorni scorsi la scelta dell’abito.