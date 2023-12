Fonte: IPA Il Volo

Ignazio Boschetto de Il Volo si sposa? Sembra proprio di sì. Ad annunciarlo, neanche troppo velatamente, è la sua fidanzata Michelle Bertolini che pubblica una foto su Instagram in cui scintilla il suo bellissimo anello di fidanzamento. Per il tenore è quindi un periodo carico di grandi novità e soddisfazioni: al grande passo si aggiunge anche il ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2024.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: la foto dell’anello su Instagram

“Sì e mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te… Ti amo tanto!”, scrive Michelle Bertolini su Instagram, lasciando poco spazio alle interpretazioni. Dopotutto, l’anello che sfoggia al dito fa pensare direttamente al matrimonio. La data non è ancora stata decisa, chiaramente, ma la proposta è arrivata proprio nei giorni di Natale e la risposta non poteva essere che Sì.

La notizia è arrivata a poco più di un mese dalla prima serata di Sanremo 2024, al quale partecipa con Il Volo e in gara con il brano Capolavoro. Si tratta di un grande ritorno sul palco del Teatro Ariston, in cui il trio – che compone con Piero Barone e Gianluca Ginoble – ha trionfato anche nel 2015 con Grande Amore, nella loro prima prova tra i Big.

Chi è Michelle Bertolini

Di lei si sa pochissimo, se non è che una giocatrice di tennis e che è una modella italo-venezuelana. È inoltre avviata alla carriera imprenditoriale e ha fondato due società: la Kiko Sake Sushi e la Vinos Bertolini. La storia d’amore con Ignazio Boschetto è piuttosto recente e sono usciti allo scoperto solamente da poco. Per molto tempo hanno infatti preferito mantenere il segreto e vivere da soli quest’amore che stava nascendo.

A tradirli era stato un video comparso sui social e che suggeriva il fatto che stesse sbocciando qualcosa di molto importante. Il bellissimo anello che porta al dito è la dimostrazione che questo sentimento è diventato rapidamente importante e che entrambi hanno intenzione di passare la loro vita insieme.

Ignazio Boschetto, la cui vita è stata tutt’altro che semplice, è riservatissimo soprattutto quando si tratta della sua privacy più stretta. È cresciuto con sua sorella e circondato dall’amore dei genitori. Fin da bambino, ha dovuto affrontare le conseguenze della malattia che aveva colpito la madre mentre il padre è venuto a mancare da pochi anni: “Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro ma sono state il nostro passato – aveva raccontato in un’intervista – io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età, avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa!”.

Il tenore soffre inoltre di agenesia perché è nato senza un rene. È una condizione che si porta dietro dalla nascita poiché l’organo non si è proprio formato in fase embrionale. L’altro rene però fa il lavoro per entrambi e non gli causa troppi problemi. Da quando ha iniziato a cantare, niente l’ha tenuto lontano dal palco. Si è esibito sul palco del Festival di Sanremo, come super ospite, anche dopo la scomparsa dall’amato padre Vito dimostrando grandissima professionalità e rispetto per il pubblico.