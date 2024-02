Fonte: IPA Il Volo a Sanremo 2024

È finito l’idillio tra i tre artisti de Il Volo? Le voci su un possibile scioglimento si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo lo scambio di battute tra Gianluca Ginoble e Piero Barone che aveva richiamato perfino l’attenzione di Fiorello, ma pare che dietro il piccolo screzio radiofonico ci sia molto altro. E così, a distanza di poche settimane da Sanremo 2024, in cui sono stati in gara con Capolavoro, la possibilità che il progetto possa perdere uno dei suoi componenti si fa sempre più concreta.

Perché si parla dello scioglimento de Il Volo

“Che cosa c’è dietro il caso Il Volo? In questi giorni sui social rimbalza il diverbio avvenuto in diretta a Radio Number One tra Piero Barone e Gianluca Ginoble. Che cosa c’è dietro questa storia? In realtà Barone da tempo sta prendendo lezioni private per un futuro da solista. Ma questo senza che il gruppo si divida”, riporta il settimanale Chi, che presenta l’indiscrezione con una certa cautela. Sul palco del Festival di Sanremo avevano infatti voluto rimarcare quanto fosse importante il feeling – che tra loro c’è sempre stato – per cantare in un gruppo, motivo per il quale un cambio di rotta così repentino è sembrato tanto strano quanto improbabile.

Piero Barone, comunque, non ha mai nascosto di preferire la lirica al pop e ha spesso preso lezioni in questo senso. Il suo percorso privato, quindi, potrebbe non significare una rottura definitiva ma solo la necessità di fare qualcosa per sé coltivando una passione personale che ha manifestato in più di un’occasione. I tre artisti, due tenori e un baritono (non chiamiamoli tenorini, per carità) sono cresciuti insieme e sono partiti da Ti lascio una canzone di Antonella Clerici: pensarli divisi, adesso, sarebbe impensabile.

Lo scambio di battute in radio

La tensione tra Gianluca Ginoble e Piero Barone si era comunque avvertita durante un’intervista che hanno concesso a Radio Number One dopo Sanremo e alla quale non era presente Ignazio Boschetto. In particolare, a infastidire il tenore siciliano è stata una considerazione di Ginoble sull’essenza del trio che, riferendosi alla serata delle cover in cui hanno interpretato Who wants to live forever, ha detto: “È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci in maniera quasi troppo seriosa, in realtà possiamo essere anche altre cose, è bello che la gente abbia apprezzato”.

E sentir parlare al plurale proprio non gli è piaciuto: “Ora mi son rotto un po’ le scatole, 15 anni ma si può parlare sempre per tutti e 3? Tu vuoi essere altro? Continua a essere altro, non parlare per me”, ha sbottato Barone, che ha continuato a tenere la sua posizione anche quando Ginoble ha provato a correggere il tiro per placarlo: “L’essenza de Il Volo non potremo mai cambiarla e non vogliamo cambiarla però da qui inizia un nuovo percorso”, ha spiegato parlando di Capolavoro, il brano portato sul palco del Teatro Ariston e che effettivamente è sembrato diverso rispetto al percorso naturale al quale ci hanno abituati. Come andrà a finire?