Anticipazioni Il Volo – Tutti per uno: Giorgia e gli ospiti di martedì 14 maggio

Fonte: Leandro Manuel Emede - Ufficio Stampa Mediaset Il Volo festeggia 15 anni di carriera

Sono il trio italiano più famoso al mondo e si preparano a tre nuove date attesissime dal pubblico. Il Volo quest’anno festeggia 15 anni di carriera e le tre voci Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno deciso di farlo in grande all’Arena di Verona, un luogo a loro caro che li ha già visti esibirsi di fronte a una platea adorante. Il primo dei tre concerti Il Volo – Tutti per uno va in onda martedì 14 maggio in prima serata su Canale 5 con tanti ospiti tra cui un’altra delle voci più belle della musica italiana, la cantautrice Giorgia.

Il Volo – Tutti per uno, gli ospiti di martedì 14 maggio 2024

Non c’è modo migliore di festeggiare un traguardo importante come quello dei 15 anni di carriera se non nel luogo più caro: il palcoscenico. Se a questo aggiungiamo che si tratta di uno dei palchi più prestigiosi d’Italia come quello dell’Arena di Verona, lo spettacolo si fa ancora più emozionante.

Il Volo torna con tre nuovi appuntamenti tra musica, ricordi e tanti ospiti prestigiosi. Il primo di questi, in onda martedì 14 maggio in prima serata su Canale 5, vede le tre voci di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto (che non hanno alcuna intenzione di separarsi, come diceva qualcuno) ripercorrere i loro più grandi successi al fianco di alcuni tra gli artisti più noti della scena musicale italiana. Sul palco dell’Arena di Verona si alternano Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandro Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri degli Stadio, Mara Sattei e anche l’attore Giorgio Panariello.

Fonte: Matteo Mora - Ufficio Stampa Mediaset

Giorgia, da Sanremo all’Arena di Verona con Il Volo

Tra gli ospiti più attesi de Il Volo – Tutti per uno, però, senza dubbio c’è lei, una delle regine della nostra musica: la cantautrice Giorgia. Il Volo ha già avuto modo di incontrarla da poco sul palco del Festival di Sanremo, dove l’artista ha dimostrato di avere grande carisma, intrattenendo ed emozionando il pubblico alla co-conduzione con Amadeus (che ha deciso di lasciare la Rai).

Da Sanremo all’Arena di Verona, fino al timone di X-Factor. Secondo le ultime indiscrezioni dopo la prova abbondantemente superata al Festival della Canzone italiana, Giorgia potrebbe essere la conduttrice della prossima edizione del talent insieme a una giuria totalmente rinnovata che, sempre secondo i rumors, dovrebbe essere formata da Manuel Agnelli (già giudice in passato), Achille Lauro, Jack La Furia e – dulcis in fundo – Paola Iezzi dell’iconico duo Paola e Chiara.

Tre spettacoli per festeggiare 15 anni di carriera

Sono giovanissimi eppure festeggiano già un traguardo che pochi artisti possono vantare. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto erano soltanto dei bambini al momento del loro esordio televisivo e da quel momento non si sono più separati, dando vita a un vero e proprio fenomeno musicale. Due tenori e un baritono che hanno dato lustro al genere lirico-pop il cui capostipite fu un giovanissimo Andrea Bocelli.

Lo spettacolo Il Volo – Tutti per uno, diretto da Luigi Antonini e prodotto da FriendsTV, va in onda il 14 maggio ma anche il 21 e il 28 maggio 2024. Tre appuntamenti successivi all’uscita del primo disco di inediti, Ad Astra, e alle prime quattro date del World Tour in Giappone e che precedono i venti live in programma nei luoghi più suggestivi d’Italia a partire da settembre. L’anno prossimo, invece, sarà la volta di un nuovo tour internazionale tra Stati Uniti d’America, Canada e America Latina.