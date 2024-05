Anticipazioni Il Volo – Tutti per uno: gli ospiti di stasera 21 maggio

Fonte: Valentina Sabino - Ufficio Stampa Mediaset Il Volo

Torna il secondo appuntamento de Il Volo – Tutti per uno: stasera 21 maggio 2024, il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto propone la serata evento che si è tenuta all’Arena di Verona, alla presenza di numerosi ospiti. Un progetto ideato da Michele Torpedine, per la regia di Luigi Antonini. Il 28 maggio, sempre in Prime Time su Canale5, va in onda la terza e ultima puntata: scopriamo insieme, intanto, gli ospiti e le anticipazioni della seconda.

Il Volo – Tutti per uno, ospiti e anticipazioni di stasera 21 maggio 2024

Con la partecipazione di Federica Panicucci, la seconda puntata de Il Volo – Tutti per uno, condotta da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone è pronta a offrirci una lunga lista di ospiti d’eccezione, da Gianna Nannini a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Un appuntamento ricco di emozioni, tra duetti inediti e brani di ieri e di oggi, uno spettacolo che ha al centro di tutto i successi de Il Volo e della musica italiana.

Tra gli ospiti del secondo evento figurano Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Beppe Fiorello. Sul palco dell’Arena di Verona, il trio ha festeggiato ben 15 anni di carriera: un traguardo importante per loro, da ragazzini con un sogno a star internazionali. Nella prima puntata della serata evento, hanno avuto modo di duettare con i grandi artisti della musica italiana, come Giorgia, Roberto Vecchioni, Claudio Baglioni e Francesco De Gregori.

Dove vedere Il Volo – Tutti per Uno

La seconda puntata de Il Volo – Tutti per Uno va in onda stasera martedì 21 maggio 2024 su Canale5: l’inizio è per le 21,30, ed è possibile seguire il programma in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e on demand.

Il Volo, 15 anni di carriera tra successi e voci di separazione

“Da 15 anni non abbiamo un cognome”, così a Domenica In i componenti de Il Volo avevano commentato le voci di una presunta separazione. Il 2024 è un anno fortunato per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone: 15 anni di carriera insieme, un traguardo di certo atteso, considerando il successo che hanno ottenuto in giro per il mondo. Dopo aver partecipato a Sanremo 2024 con Capolavoro, per loro è arrivato il momento di lanciare un progetto con nuovi contenuti e inediti. Il 29 marzo è stato pubblicato il nuovo album Ad Astra, con ben 11 tracce. Sono stati i grandi protagonisti dell’evento all’Arena di Verona il 9, l’11 e il 12 maggio, rilanciato su Canale5 con un ottimo share.

Da Mara Venier, il trio ha messo un punto sulle voci. “Da 15 anni non abbiamo un cognome, perché siamo Piero e Ignazio de Il Volo, Gianluca de Il Volo. Il Volo è un’entità, qualsiasi conseguenza si ripercuote su di noi”, aveva raccontato Barone a Mara Venier. Il trio si è conquistato il favore della critica e del pubblico, rimanendo fedele a se stesso: l’equilibrio si regge su una persona in particolare, ovvero Ignazio Boschetto. Sì, è proprio lui il “segreto” della coesione: “In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene equilibrio ed è Ignazio. Io e Piero la destra e la sinistra, poli opposti”.