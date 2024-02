Fonte: IPA Il Volo: Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto, Piero Barone

Chi sono le fidanzate de Il Volo? Questo trio, composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, in gara a Sanremo 2024 con Capolavoro, ha conquistato il mondo intero con la sua musica. Il trio di tenori è sempre stato piuttosto riservato sulla vita sentimentale e privata: ciascun componente di rado ha parlato d’amore, preferendo il massimo riserbo. Una delle poche volte in cui si sono confessati? Nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Scopriamo tutto a riguardo: dalla coppia composta da Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini fino a Gianluca Ginoble ed Eleonora Venturini Storaro, e l’attuale stato sentimentale di Piero Barone (che ha avuto parecchi flirt).

Chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto, Michelle Bertolini

Ignazio Boschetto è innamoratissimo della sua Michelle Bertolini, con cui ha in programma di convolare a nozze. A fine dicembre 2023, la coppia ha dato il lieto annuncio sui social: “Sì e mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te… Ti amo tanto”. Enormemente riservato, Boschetto non è solito condividere o pubblicare molto sulla sua vita privata. E ben poco si sa, in effetti, della fidanzata Michelle.

Modella italo-venezuelana, la sua carriera imprenditoriale è più che ben avviata. Classe 1994, ha giocato a tennis in passato, ma ha dovuto abbandonare il sogno a causa di un infortunio al ginocchio. Al concorso di bellezza Miss Venezuela Internacional, la Bertolini si è classificata prima, riuscendo ad aggiudicarsi scettro e corona. Il suo lavoro attuale? L’imprenditrice, dal momento in cui ha fondato il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas, e gestisce anche la Vinos Bertolini.

Chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble, chi è Eleonora Venturini Storaro

Ad avere svelato il nome della fidanzata è stato Gianluca Ginoble nel salotto di Verissimo: nel suo cuore c’è una donna che si chiama come sua mamma, Eleonora Venturini Storaro. Follemente innamorato di lei, è la nipote di uno dei direttori della fotografia più famosi, ovvero Vittorio Storaro.

Cosa sappiamo di lei? Grande appassionata di moda, ha conseguito la laurea in Fashion e Costume all’Università La Sapienza di Roma, ma studia anche Fashion e Design all’Istituto Marangoni di Milano. Attiva sui social, non si conosce molto altro su di lei: la riservatezza è sempre stata un tratto distintivo dei componenti de Il Volo, in gara a Sanremo 2024 con Capolavoro. Su di lei, a Verissimo Ginoble ha rivelato: “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”.

Chi è la fidanzata di Piero Barone: al momento è single

Legato in passato a Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri, Piero Barone è single. L’ultima volta in cui ha discusso della sua vita sentimentale? Nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha ammesso: “L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte”. Nella vita privata di Piero Barone si contano pochi flirt conosciuti al pubblico, come Veronica Ruggeri, giornalista de Le Iene, e Valentina Allegri, con cui la storia è durata tra il 2018 e il 2019.