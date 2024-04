Fonte: Mediaset Silvia Toffanin

Come di consueto, Silvia Toffanin torna in onda con una nuova puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 domenica 21 aprile a partire dalle ore 16.30. Un gran numero di ospiti e di seguito riportiamo chi sarà nel suo studio.

Verissimo, gli ospiti del 21 aprile

Una puntata speciale, in parte musicale, quella di domenica 21 aprile di Verissimo. La padrona di casa Silvia Toffanin avrà infatti come ospiti i tre giovani talenti de Il Volo. Un’intervista che mira a festeggiare e celebrare i primi 15 anni di carriera del trio.

Amatissimi in Italia ma soprattutto all’estero, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone guarderanno ai vari step compiuti, per poi illuminare quelli del prossimo futuro.

Ancora fianco a fianco, i tre cantanti hanno lasciato alle spalle tanto i dissapori personali quanto le voci di un’imminente rottura. È facile pensare come qualcosa sia realmente accaduto, tra storie social e quella famosa discussione in diretta radiofonica. È normale che tre ragazzi, chiamati a convivere per tanto tempo fin da giovanissimi, possano scontrarsi e, ovviamente, crescere e avere visioni artistiche differenti. Oggi però Il Volo sembra più saldo che mai.

Come detto, però, questa puntata di Verissimo sarà in parte musicale. Chiamata in studio per un’intervista l’amatissima e simpatica Iva Zanicchi. Spazio poi al palinsesto Mediaset, che comprende anche Uomini e Donne. Dallo studio di Maria De Filippi giungono Maria Teresa e Alessandro, nuova meravigliosa coppia formatasi, che dimostra come l’amore non abbia età. Spazio poi alla soap opera turca Terra amara. Dal set arriverà l’attrice Yeliz Doğramacılar, che interpreta il personaggio di Füsun.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Spazio infine per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, pronti a raccontare i dettagli della loro nuova vita, amorevolmente sconvolta dall’arrivo della prima figlia. Il 2024 non poteva iniziare in maniera migliore per la coppia, che il 3 gennaio ha visto ufficialmente la propria famiglia arricchirsi di un altro elemento.

La figlia si chiama Matilde e vanta in casa due bodyguard speciali. Si tratta dei bulldog francesi della coppia: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca. Sappiamo che il nome della bambina è stato scelto in onore della bisnonna di Federica, nota per il suo carattere forte.

Sul fronte estetico, la bimba assomiglia per alcuni aspetti al padre. Ha infatti le sue fossette. Al momento la coppia sta tentando di tutelarla da tutto e tutti. Sui social la si mostra soltanto in maniera parziale, ed ecco il motivo: “Vorrei mostrarla al mondo intero, ma credo che il mondo social per il momento non sia un posto sicuro per lei. Poi tra qualche anno chissà”.

Non è però tutto rose e fiori. Il solo parto l’ha messa duramente alla prova, con due giornate difficile e il necessario cesareo. Oggi definisce la maternità non di certo una passeggiata. È qualcosa che devi vivere, per comprendere realmente, ha raccontato.