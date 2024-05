Fonte: IPA Anticipazioni Verissimo domenica 12 maggio: da Ermal Meta ai genitori di Alessandro Venturelli

Nel prossimo appuntamento con Verissimo di domenica 12 maggio 2024, Silvia Toffanin torna su Canale 5 per illuminare il palcoscenico con una serie di interviste e racconti personali, che promettono di toccare il cuore degli spettatori.

Al Bano, icona della musica italiana, sarà in studio insieme a sua figlia Jasmine Carrisi, la quale sta emergendo nel panorama musicale. Ci sarà anche Ermal Meta, cantautore profondamente amato dal pubblico. I riflettori si accenderanno poi sui genitori di Alessandro Venurelli, il cui misterioso caso di scomparsa continua a mobilitare la comunità per la ricerca della verità.

Non mancherà un focus sulla scuola di Amici con Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, mentre i fan di Terra Amara non potranno perdersi l’intervista esclusiva alle attrici Sibel Taşçıoğlu e Yeliz Doğramacılar.

Al Bano e Jasmine Carrisi

In un’intervista padre-figlia, i due condivideranno momenti della loro vita privata e professionale, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sul loro legame familiare e sulle rispettive carriere musicali.

Recentemente, Jasmine ha iniziato a guadagnare popolarità non solo per l’eredità musicale di suo padre, ma anche per il suo stile musicale unico che combina rap e trap, divergendo significativamente dall’approccio melodico di Al Bano.

Ermal Meta

Il palco di Verissimo accoglierà anche Ermal Meta, noto cantautore che ha recentemente rilasciato il suo ultimo album. Meta parlerà non solo delle sue nuove canzoni, ma anche della gioia di diventare presto padre di una bambina.

Circa tre settimane fa il cantante e la sua fidanzata Chiara Sturdà hanno condiviso su Instagram, quattro giorni dopo il suo 43esimo compleanno, un post nel quale davano il lieto annuncio.

Nel post, Ermal ha mostrato un piccolo maglioncino bianco e un ciondolo, rivelando che la futura bambina si chiamerà Fortuna, nome che omaggia anche il titolo del suo album, “Buona Fortuna”. Quest’ultimo è descritto dal cantante come un augurio per tutti di trovare il proprio posto nel mondo.

I genitori di Alessandro Venturelli, Roberta e Roberto

Un momento particolarmente toccante sarà dedicato a Roberta e Roberto, i genitori di Alessandro Venturelli. Il giovane è misteriosamente scomparso dalla loro casa di Sassuolo il 5 dicembre 2020 e da allora non è stato più ritrovato. La coppia racconterà la loro drammatica vicenda e la battaglia incessante per trovare risposte e giustizia per il loro figlio, in una storia che ha catturato l’attenzione e il cuore di molti italiani.

Le speranze di trovare Alessandro si sono ultimamente accese grazie a segnalazioni di presunti avvistamenti provenienti dall’Olanda, dove anche gli ultimi segnali del cellulare di Alessandro sono stati registrati.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Dallo scenario televisivo di “Amici”, arriveranno in studio Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, la coppia di professori, soprannominata dai fan “CuccaLo” nel programma cult di Maria de Filippi.

Un incontro con le protagoniste di Terra Amara

Infine, per gli appassionati della serie “Terra Amara”, ci sarà un incontro speciale con Sibel Taşçıoğlu e Yeliz Doğramacılar, le attrici che interpretano rispettivamente Şermin e Füsun. Le due star parleranno dei loro ruoli e di come la serie ha influenzato le loro carriere, offrendo uno sguardo dietro le quinte di uno degli show più amati dal pubblico italiano.

Dove guardare Verissimo domenica 12 maggio 2024

Il programma è trasmesso su Canale 5 alle 16:30. Per gli spettatori che prediligono lo streaming, Verissimo è disponibile anche su Mediaset Infinity, la piattaforma digitale di Mediaset.

Qui, è possibile accedere gratuitamente non solo alle puntate complete, ma anche a clip esclusive e interviste inedite.