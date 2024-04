Sparita da Novara probabilmente per recarsi a Milano: otto giorni d'agonia per la scomparsa di Jennifer. Cosa è successo a "Chi l'ha visto?" nella puntata del 24 aprile

Fonte: Ansa Federica Sciarelli

Mercoledì 24 aprile è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? Alla conduzione, come sempre, Federica Sciarelli. Sguardo rivolto alla scomparsa della signora Mara, 51enne madre sparita nel nulla dopo un turno di lavoro in un ristorante. Il suo ultimo messaggio risale alle cinque del mattino, per poi veder calare il silenzio.

Di grande interesse il caso di Gianfranco, innamoratosi via social ma ingannato. Qualcuno gli ha chiesto dei soldi, sfruttando un falso profilo. Ora è sparito da Milano, mentre da quel profilo continuano a chiedere soldi. Altro argomento cardine è quello di due mamme, di Alessandro Venturelli e di Cristina Golinucci, pronte a tutto per evitare che i loro casi vengano archiviati.

Cosa è successo ieri sera a Chi l’ha visto? Il caso di Jennifer

La puntata del 24 aprile di Chi l’ha visto è iniziata con la storia di Jennifer, 14enne di Novara scomparsa da più di una settimana, precisamente dal 17 aprile. Otto giorni di tormento per i genitori, racconta Federica Sciarelli, con la madre che ha spiegato come fosse andata a scuola, come ogni mattina. Non è però mai arrivata in classe.

La madre è certa del fatto che si sia recata a Milano in treno: “Lei frequenta zona Loreto e Garibaldi. L’ultima posizione del telefono è a San Donato milanese. Non risponde, ma noi siamo qui e l’aspettiamo. È un dolore insopportabile. Se qualcosa sa qualcosa, vi prego parlate”. Jennifer ha soltanto 14 anni.

Gli altri casi del 24 aprile

Nel caso di Gianfranco, truffato e sparito di colpo da Milano, la redazione di Chi l’ha visto ha rintracciato l’uomo intestatario del codice fiscale usato dalla falsa Dua Lipa sui social: “La Postepay è mia ma non c’entro nulla”. Qualcosa potrebbe aver truffato anche lui, qualora dicesse il vero. Svanito da un mese, dal 23 marzo, si è allontanato volontariamente, senza soldi e cellulare, con un trolley al seguito. Le telecamere lo hanno inquadrato e quelle sono le ultime immagini che si hanno di lui.

Si parla dunque del caso di Mara. Un appello ai camionisti che per lavoro frequentano la SS24, dove la donna, nella notte tra il 7 e l’8 marzo, si è incamminata da Chiomonte. La speranza è che qualcuno abbia informazioni dopo averle dato un passaggio. Il sospetto è che sia lei la donna avvistata sui treni Susa-Torino, in chiara difficoltà.

Si arriva dunque all’appello delle due madri, in casi ben distinti. Di Alessandro Venturelli non si hanno notizie dal dicembre 2020, quando a Sassuolo il giovane si è dato alla fuga. Fermato inizialmente dal padre, ha approfittato di un suo momento di distrazione, intento a recuperare il cane uscito di casa, per darsi alla fuga: “Quel giorno qualcuno lo aspettava” Il 30 aprile l’udienza a Modena.

Ben più distante invece il caso di Cristina Golinucci, scomparsa nel 1992. Una donna l’avrebbe vista mentre litigava con un uomo nel parcheggio del convento dei Cappuccini. Il gip ha chiesto che venga identificata per vagliare questa pista. Ha di fatto respinto l’archiviazione sull’inchiesta. Nella parte conclusiva della puntata c’è spazio per un po’ di speranza. Una donna ha infatti contattato la redazione dopo il video di un uomo in stato confusionale nel napoletano: “È mio fratello!”.