Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: l’appello dei genitori di Alex Marangon

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Chi l’ha visto? è tornato in onda con la puntata del 10 luglio 2024: in studio, Federica Sciarelli si è occupata di diversi casi di cronaca, tra cui quello di Alex Marangon e di Nessy Guerra.

Il caso di Alex Marangon, l’appello dei genitori

Proseguono le indagini sul caso di Alex Marangon, il ragazzo trovato morto il 2 luglio dopo aver preso parte a una festa presso l’Abbazia di Santa Bona a Vidor. Si è cercato di far luce sul caso a partire dalla testimonianza di Andrea Zuin, uno dei musicisti che quella notte ha preso parte con la vittima al culto sciamanico, un rituale con l’Ayahuasca durante cui è prevista l’assunzione di un infuso che è illegale in Italia

“Lui si è alzato e ha iniziato a correre verso la direzione del Belvedere, che dà sul Piave e siccome era buio, nessuno ha capito e nessuno l’ha seguito. Un tuffo gigante dal belvedere sul Piave, alcuni hanno sentito un grido e un tonfo” ha spiegato il testimone. La procura, così come i genitori di Alex, non sono però convinti: “È stato tutto sottovalutato all’inizio. Non ci sono tracce di sangue, i piedi erano perfetti. La prima cosa che mi ha detto il conte dell’abbazia, appena mi ha visto, quando non sapevamo ancora che Alex era morto, è stata: “Forse lui non era felice, io ho una sorella che si è suicidata”. Quando siamo arrivati lì sembrava una festa di paese” ha spiegato la madre.

Avanzano dubbi anche i legali in studio: “Dall’autopsia finora sono emerse lesioni, anche mortali, inferte da qualcuno. C’è un procedimento aperto per omicidio e la famiglia si aspetta di trovare un assassino o più assassini (…). Se sentono un tonfo alle 2 di notte, perché loro chiamano i soccorsi alle 7 del mattino?” si chiede l’avvocato Stefano Tigani.

Il caso di Nessy Guerra, contattato il marito

Ampia parentesi dedicata anche al caso di Nessy Guerra, una donna di 25 anni bloccata in Egitto, a Hourgada, insieme alla figlia. La giovane madre, originaria di Sanremo, è stata accusata ingiustamente di adulterio dal marito Tamer Hamouda, motivo per cui rischia di perdere la custodia della bambina. È stata addirittura promessa una ricompensa per chi riuscirà a fornire qualsiasi tipo di informazione sulle due fuggitive: “Dobbiamo scappare perché lui ci ha trovate, adesso ha messo una taglia dove offre dei soldi in cambio di informazioni su di noi. Come è possibile che dobbiamo essere noi a scappare e nasconderci e non lui che è un criminale? Intervenite per favore, cosa aspettiamo? Che ci ammazzano?” lamenta la vittima in un video.

In collegamento in studio ci sono l’avvocato e il papà di Nessy, ma anche la ragazza, che si trova in un luogo sicuro. Federica Sciarelli ha spiegato che sono riusciti a parlare con Tamer e il suo avvocato per poter annullare la ricompensa che avevano promesso a chi avesse notizie della donna. Intanto, al legale sono arrivate denunce e testimonianze di altre donne in passato stalkerate e picchiate da Tamer, che, dal canto suo, non sembra voler sentire ragioni e minaccia anche la trasmissione.