Fonte: IPA Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

Nuovo appuntamento su Rai3 con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli: nella puntata in onda mercoledì 26 giugno si tornerà a indagare sull’omicidio dell’anziana Pierina Paganelli, sul caso di Mara Favro, sparita nel nulla lo scorso 8 marzo e su quello di Nessy Guerra, la venticinquenne di Sanremo bloccata in Egitto da un compagno violento. Come sempre spazio per appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? le storie della puntata del 26 giugno

Nella puntata in onda questa sera, Federica Sciarelli tornerà a occuparsi dell’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa nella sua abitazione di Rimini lo scorso 3 ottobre con, suppone la difesa, un coltello da cucina con lama lunga almeno 15 centimetri. Louis Dassilva, vicino di casa della donna e attualmente unico indagato, è stato convocato in Procura per un interrogatorio. Dassilva non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa. Nel frattempo, accogliendo la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa, le forze dell’ordine indagano sul materiale biologico rinvenuto sulla scena del crimine, compresi gli indumenti e gli effetti personali di Paganelli.

Nel corso della serata si tornerà a parlare anche di Mara Favro, la cui scomparsa è stata approfondita anche nella puntata della settimana precedente. La cameriera 51enne è scomparsa in Val di Susa, vicino Torino, nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024. Agli inviati di Federica Sciarelli, l’ex marito Massimiliano aveva confidato i propri dubbi riguardo gli ultimi messaggi inviati dal telefono di Mara, che paiono “stati scritti da una terza persona per far pensare che Mara fosse ancora viva a quell’ora”. Mostrati, nelle scorse settimane, anche gli ultimi messaggi scambiati con Davide (nome di fantasia, ndr), l’uomo che Mara stava frequentando e con cui avrebbe dovuto avere un appuntamento il giorno dopo la sua scomparsa. Grazie a segnalazioni da parte del pubblico, quelle che potrebbero essere le chiavi di casa di Favro sono state rinvenute in campagna, vicine a un pozzo.

Continua a destare grande preoccupazione il caso di Nessy Guerra, giovane mamma originaria di Sanremo, da tempo bloccata in Egitto con la sua bambina. A tenerla in ostaggio nel paese straniero è il marito, Tamer Amuda, che l’ha accusata di tradimento e continua a minacciarla con violenza, così come si è mostrato intimidatorio verso chiunque, negli ultimi tempi, abbia provato a proteggere e sostenere Nessy. Amuda è un uomo violento, e Nessy è vittima di violenze fisiche e psicologiche fin dall’inizio della loro relazione. Il padre della donna, Gian Paolo, e l’avvocato della famiglia sostengono che l’uomo fa anche un uso regolare di droga. La situazione della donna è critica perché, al momento, risulta impossibile garantire davvero la sua sicurezza e quella della figlia.

Dove guardare Chi l’ha visto? anche in streaming

Come sempre, Chi l’ha visto? va in onda il mercoledì a partire dalle ore 21.20 su Rai3. La trasmissione è trasmessa in diretta streaming su Raiplay, dove è possibile riguardare la puntata nei giorni successivi tramite il servizio on demand della piattaforma.