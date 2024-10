Anticipazioni Chi l’ha visto? del 9 ottobre: i risvolti sul caso Mara Favro

Fonte: IPA Federica Sciarelli conduce "Chi l'ha visto?"

Torna su Rai 3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che da anni racconta e cerca di far luce su casi di cronaca ancora in attesa di verità. Ogni puntata rappresenta un’opportunità non solo per informare, ma anche per coinvolgere il pubblico in una vera e propria ricerca della verità, mettendo in contatto le persone con storie spesso strazianti e dimenticate.

Nella puntata in programma per mercoledì 9 ottobre, sono moltissime le storie ancora da chiarire che verranno presentate. Dalla vicenda di Mara Fabro, una donna scomparsa da ormai sette mesi, a quella di Denis Bergamini e del dolore della sua famiglia dopo la sua scomparsa, ecco cosa vedremo nella nuova puntata di Chi l’ha visto?.

“Chi l’ha visto?”, le anticipazioni del 9 ottobre

Tra i numerosi appelli e casi di cronaca che Federica Sciarelli porta all’attenzione degli spettatori, uno dei più sentiti è quello legato alla storia di Denis Bergamini, ex calciatore del Cosenza, venuto a mancare 35 anni fa. La sua scomparsa ha scatenato un turbinio di interrogativi. Il suo corpo, ritrovato senza vita, aveva inizialmente portato a ipotizzare un suicidio; tuttavia, questa pista è stata rivalutata.

La Corte di Assise di Cosenza ha condannato l’ex fidanzata, Isabella Internò, per omicidio in concorso con ignoti. Durante la puntata, avremo l’opportunità di ascoltare la sorella di Denis, Donata Bergamini, che continua a tenere acceso il ricordo del fratello e la ricerca della verità.

La puntata di mercoledì si occuperà anche di un altro caso toccante, quello di Nessy, una giovane madre bloccata in Egitto con sua figlia. La vita di Nessy è diventata un incubo: vive nascosta, senza poter uscire di casa, e si trova in una situazione insostenibile. La donna lancia un appello disperato, cercando di uscire da una condizione che non le permette di vivere liberamente.

Come sempre, poi, la puntata lascerà spazio a vari appelli e segnalazioni. I telespettatori potranno ascoltare richieste riguardanti persone scomparse o in difficoltà, contribuendo a dare voce a chi si trova in situazioni critiche. Chi l’ha visto? non è solo un programma di cronaca, ma un importante strumento di sensibilizzazione e di supporto per le famiglie che vivono nel dolore e nell’incertezza.

“Chi l’ha visto?”, il caso Mara Favro

Grande spazio sarà dedicato al caso di Mara Favro, una donna di 51 anni e madre di una bambina, scomparsa da sette mesi. Mara è stata vista per l’ultima volta l’8 marzo; da quel momento, nessuno è riuscito a contattarla. Il suo telefono risulta irraggiungibile e nessuno è stato in grado di trovarla. Durante la puntata, Federica Sciarelli accoglierà la testimonianza di un uomo che conosceva Mara e che è convinto di averla vista 45 giorni dopo la sua scomparsa.

Questo testimone aggiungerà dettagli cruciali che potrebbero rivelarsi utili alle indagini, le quali devono ancora chiarire se la scomparsa di Mara sia stata volontaria o se ci siano implicazioni legate a terze persone.

“Chi l’ha visto?”: dove e quando vederlo

La nuova puntata di Chi l’ha visto? viene trasmessa su Rai3 dalle 21:20 del 9 ottobre e in contemporanea sul canale dedicato RaiPlay. Il programma vive anche sui social tramite l’hashtag ufficiale, creando un’interazione diretta tra il pubblico e il team del programma.