Anticipazioni Chi l’ha visto? del 5 marzo: svolta nel caso di Pierina Paganelli

Nuovo appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?: serata ricca di nuove rivelazioni quella del 5 marzo su Rai3. Federica Sciarelli tornerà a parlare di alcuni casi di cronaca che stanno tenendo banco sui media nazionali, a cominciare dall’omicidio di Pierina Paganelli, passando per la morte di Liliana Resinovich e la scomparsa di Mara Favro. Come sempre, non mancherà spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto?, i casi del 5 marzo

La puntata si aprirà con le ultime novità su uno dei casi di cui Federica Sciarelli e la redazione del programma si sono occupati più volte negli ultimi mesi, ovvero l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della casa di Rimini in via del Ciclamino dove abitava. L’unico indagato al momento rimane Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante della nuora, Manuela Bianchi.

In queste ultime ore la donna è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento ed è stata già sentita dal sostituto procuratore Daniele Paci e dal capo della squadra mobile di Rimini Marco Masia, accompagnata dal suo legale Nunzia Barzan. Cosa ha fatto quando è scesa in garage e ha scoperto il cadavere della suocera? “Non ricordo”, risponde agli inquirenti. Ma qual è il suo ruolo nella vicenda?

Gli altri casi

Il programma di Rai 3 si soffermerà anche sulla morte di Liliana Resinovich, 63 anni, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata in un boschetto nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Dopo una recente perizia, il procuratore di Trieste Federico Frezza ha escluso l’ipotesi del suicidio, orientando l’ipotesi verso un omicidio per strangolamento.

A distanza di tre anni dal ritrovamento dei resti della donna, c’è bisogno di “una profonda rivalutazione dell’intero procedimento”, dice il Procuratore. Nel frattempo però le accuse del fratello Sergio, che punta il dito contro Sebastiano Visintin, lasciano intendere che dietro la sparizione della donna ci sia un solo interessato a farla scomparire e poi a ritrovarne il cadavere.

Continuano le indagini anche sul caso della scomparsa di Mara Favro, la donna di 51 anni sparita nel nulla dopo il turno di lavoro a marzo 2024 fa tra Susa e Chiomonte. Serve ancora tempo per avere i risultati delle analisi del DNA per sapere se i resti trovati vicino al depuratore di Gravere sono della donna. Molti i dubbi sui messaggi inviati la notte in cui è scomparsa: li ha mandati lei o qualcuno ha usato il suo cellulare per depistare?

Chi l’ha visto? affronterà anche il caso di Andrea Prospero: inizialmente si era ipotizzato il suicidio, ma le nuove segnalazioni complicano ulteriormente il quadro. I familiari sostengono che il giovane sia stato attirato in un giro pericoloso o addirittura ucciso, magari dopo essere stato vittima di truffe e adescamenti.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 5 marzo alle ore 21,20 su Rai3 e come sempre con la conduzione di Federica Sciarelli. La trasmissione è visibile in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.