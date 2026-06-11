Quarto Grado anticipazioni, svolta nell’omicidio di Pierina Paganelli

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IPA Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi torna su Rete 4 con una nuova puntata di Quarto Grado. Sotto i riflettori il caso di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa con 29 coltellate e ritrovata nel garage di casa.

Quarto Grado, le anticipazioni dell’11 giugno

Quarto Grado questa settimana raddoppia con ben due appuntamenti. Il programma infatti andrà in onda sia giovedì 11 giugno 2026 che venerdì 12 giugno 2026. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero scendono in campo per parlare dei casi di cronaca nera, dedicando ampio spazio al caso di Pierina Paganelli.

Le indagini legate all’omicidio infatti hanno subito una svolta importante. La Corte d’Assise di Rimini infatti ha assolto Louis Dassilva, unico indagato per la morte dell’anziana. In carcere dal 16 luglio 2024, l’uomo era stato accusato di aver ucciso l’anziana nel garage della sua casa. Dopo 16 ore di Camera di Consiglio è arrivata la sentenza e Dassilva è stato liberato.

Fra i temi affrontati anche il delitto di Garlasco. Solo qualche giorno fa infatti a Quarto Grado era andata in onda l’intervista a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi e amico di Andrea Sempio, principale indagato per l’omicidio.

La conduzione, ancora una volta, ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. I due giornalisti e conduttori accoglieranno in studio gli ospiti, da Roberta Bruzzone a Grazia Longo, passando per Carmelo Abbate, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

La svolta nell’omicidio di Pierina Paganelli

Al centro della puntata dell’11 giugno di Quarto Grado l’assoluzione di Louis Dassilva. La Corte d’Assise di Rimini l’ha infatti assolto l’uomo dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dassilva, indicato come l’amante di Manuela Bianchi, nuora della vittima, è scoppiato a piangere dopo la lettura della sentenza.

In aula erano presenti anche i parenti di Pierina Paganelli: i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, ma anche la sorella e i nipoti. Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, ha sempre difeso il marito e ha dichiarato: “Ho acquistato molta fiducia nella giustizia”. Uscito immediatamente dal carcere, l’uomo ha detto: “Ha vinto la giustizia. È la rinascita della giustizia”.

L’omicidio di Pierina Paganelli da ben tre anni è avvolto nel mistero e, almeno per ora, resta senza colpevoli. La mattina del 4 ottobre 2023 la pensionata 78enne venne trovata morta dalla nuora Manuela Bianchi nel garage della sua casa in via del Ciclamino.

Le indagini da subito si concentrarono sui vicini di casa dell’anziana, in particolare Louis e la moglie Valeria Bartolucci, ma anche la nuora Manuela e il figlio Giuliano Saponi. Le indagini compirono una svolta quando la telecamera di un garage catturò le urla di Pierina, fissando l’orario dell’omicidio alle 22.13.

Per quell’ora, secondo la procura, Dassilva non aveva un alibi. In seguito una intercettazione nella sala d’attesa della Questura svelò la relazione dell’uomo con la nuora di Pierina. Poco dopo emersero i dettagli riguardo il legame clandestino e gli incontri segreti nel garage in cui era stato trovato il corpo della donna. Ma anche le confessioni di Manuela Bianchi che spiegò in seguito di aver incontrato Dassilva nel garage poco prima della morte dell’anziana. Poi la svolta, con l’assoluzione dell’uomo e un caso ancora tutto da riscrivere.