Carys Zeta Douglas bella come la mamma al fianco di papà Michael a Maiorca

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IPA Michael Douglas e Carys Zeta Douglas insieme a Maiorca

Il tempo ha un modo tutto suo di raccontare le famiglie di Hollywood e, a volte, basta una fotografia perché passato e presente sembrino sovrapporsi.

A Maiorca, durante la prima edizione dei premi Mallorca, Terra d’Honor Michael Douglas, ha ricevuto un importante riconoscimento accompagnato dalla figlia Carys.

E mentre l’attore celebrava uno dei luoghi più importanti della sua vita, è stata proprio la 23enne a catturare l’attenzione: in quel sorriso, nei capelli scuri e nella delicatezza dei lineamenti è impossibile non ritrovare qualcosa di Catherine Zeta-Jones, come se il tempo avesse deciso di fare un piccolo salto all’indietro.

Carys Zeta Douglas e papà Michael insieme a Maiorca

Per Michael Douglas Maiorca è diventata, col passare del tempo, parte della storia della sua famiglia. L’attore frequenta l’isola da quasi quarant’anni, tanto da averla definita più volte una seconda casa.

Non sorprende quindi che l’attore sia stato premiato ai Mallorca, Terra d’Honor, l’evento che rende omaggio a chi ha contribuito a valorizzare e far conoscere l’isola nel mondo.

Per ricevere il riconoscimento l’attore di Basic Instinct ha voluto accanto a sé sua figlia Carys Zeta Douglas. La 23enne lo ha accompagnato nel celebrare un legame costruito negli anni, fatto di estati trascorse a Valldemossa e di un amore mai nascosto per Maiorca.

Sul red carpet, padre e figlia hanno sfilato mano nella mano scambiandosi sorrisi e sguardi complici.Del resto, non condividono soltanto il cognome. Carys è cresciuta respirando il cinema grazie ai genitori e ha deciso di trasformare quella passione in un percorso tutto suo, studiando Film e Relazioni Internazionali alla Brown University e iniziando a muovere i primi passi come attrice.

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Ma c’è un’altra eredità che la lega a Michael Douglas: l’amore per Maiorca. Intervistata dalla stampa spagnola, la giovane ha raccontato di sentirsi fortunata per aver trascorso sull’isola molte estati della sua infanzia, tanto da aver imparato lo spagnolo in modo quasi perfetto. Un luogo che continua a occupare un posto speciale nel suo cuore e in quello di tutta la famiglia.

Carys Zeta Douglas, bella e sofisticata come mamma Catherine

Guardando le fotografie dei Mallorca, Terra d’Honor Awards, il paragone con Catherine Zeta-Jones è inevitabile. Non tanto perché Carys Zeta Douglas sia la copia esatta della madre, quanto per quell’eleganza discreta che sembra appartenere a entrambe.

I lunghi capelli scuri, il sorriso appena accennato, i lineamenti delicati e la scelta di un abito essenziale hanno riportato alla mente la Catherine Zeta-Jones degli anni Novanta, quando muoveva i primi passi a Hollywood e conquistava i red carpet con uno stile sofisticato e mai sopra le righe.

Se mamma Catherine ha sempre fatto dell’eleganza senza tempo uno dei suoi tratti distintivi, Carys sembra averne raccolto l’eredità, reinterpretandola con la freschezza della sua generazione. Niente look appariscenti o eccessi: anche a Maiorca ha scelto un outfit essenziale, lasciando che fossero la naturalezza e il portamento a fare la differenza.

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Del resto, crescere con due genitori come Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones significa avere respirato quell’indole da bambina. La coppia, sposata dal 2000, ha attraversato oltre venticinque anni insieme diventando una delle storie d’amore più solide di Hollywood.

Pur vivendo sotto i riflettori, ha sempre cercato di proteggere la privacy dei figli Dylan e Carys, concedendo loro il tempo di costruire la propria identità lontano dalla pressione dello spettacolo.

Oggi, però, Carys sembra pronta a ritagliarsi uno spazio tutto suo. E guardandola accanto a Michael Douglas a Maiorca, è difficile non pensare che abbia ereditato il meglio di entrambi: il carisma del padre e quella raffinatezza che ha reso Catherine Zeta-Jones un’icona di stile.