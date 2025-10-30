Carys Douglas e Catherine Zeta-Jones, tale madre tale figlia: lo stesso abito 20 anni dopo

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Tale madre, tale figlia si dice, e in alcuni casi è più vero che in altri. La giovane Carys Douglas, a 22 anni appena compiuti, sembra la riproduzione fedele di mamma Catherine Zeta-Jones. Bellissima e affascinante come lei, con gli stessi capelli scuri e il sorriso smagliante. E ad aumentare ancor di più la somiglianza ci pensano le scelte di stile di Carys che, spesso e volentieri, fa shopping nell’armadio della madre.

La figlia ruba l’abito a Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones era impegnata col lavoro e così, all’Icons of Culture Gala di New York, Michael Douglas ha scelto di farsi accompagnare dalla figlia Carys. Scelta non così saggia, perché il divo di Hollywood è stato letteralmente oscurato dalla giovane accompagnatrice, che ha catturato l’attenzione degli obiettivi non solo per eleganza e bellezza, ma anche e soprattutto per un incredibile look vintage.

Nella serata che celebrava la designer Diane Von Furstenberg, Carys Douglas ha scelto di indossare un raffinato abito sottoveste total black. Un vestito in pizzo con spalline sottili e lunghezza alle caviglie. Semplice ma ricco di dettagli: dalla cascata di perline sul top, alle ruches in vita, fino ai preziosi ricami floreali della scollatura. Un abito che ai veri esperti di moda regalerà un deja-vù, perché già indossato da mamma Catherine.

L’attrice lo aveva scelto per la scatenata serata ai Rock and Roll Hall of Fame del 2025. All’epoca lo abbinò con dei sandali a listini dal tacco alto – mentre la figlia opta per delle più classiche decolté – e a gioielli di diamanti – Carys sceglie invece degli orecchi colorati. Impossibile decidere chi delle due lo indossa meglio. Sono entrambe incantevoli e sbarazzine, con dettagli che denunciano l’appartenenza a generazioni diverse, ma accomunate dalla stessa eleganza naturale e senza sforzi.

La passione per il vintage di Carys Douglas

Intercettata dai cronisti presenti, la minore dei figli della coppia d’oro Douglas / Zeta-Jones, ha confessato di non amare particolarmente lo shopping. Al fast fashion, che ripudia “soprattutto per ragioni di sostenibilità” preferisce il vintage. “Mi sento molto fortunata ad avere un guardaroba meraviglioso da cui posso scegliere” afferma ai microfoni di People, riferendosi proprio all’armadio di mamma Catherine.

E così come qualsiasi giovane figlia, non si fa problemi a svaligiare la cabina armadio della madre senza il bisogno di avvisare. “A volte esagero un po’. – scherza – Lei mi dice: ‘Ma quella è la mia borsa?’ e io rispondo: ‘Non credo… non mi pare’”. Tenero siparietto che qualsiasi coppia di madre e figlia si è trovata a vivere almeno una volta.

Oltre alla passione per la moda, Carys Zeta Douglas ha ereditato dai genitori anche quella per il cinema. Appena laureatasi in Cinema e Relazioni Internazionali alla Brown University, dichiara l’intenzione di dedicarsi alla recitazione: “Sono cresciuta facendo teatro e anche se non ho studiato recitazione all’università, sono felice di trovarmi in un ambiente legato alle arti performative; quindi, spero di poter fare sempre più cose in quella direzione”. Una vera casa di artisti, anche il fratello maggiore Dylan, 25 anni, ha infatti scelto di seguire le orme di mamma e papà diventando attore e produttore cinematografico.

