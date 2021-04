editato in: da

L’attrice napoletana Luisa Ranieri è un bellissimo esempio di fisicità mediterranea che indossa uno stile pulito, sobrio ed elegante. Vediamo insieme qualcuno dei suoi look!

Luisa Ranieri, la pagella dei suoi look: in abito nero a doppio petto

Ammetto che quando ho cercato le foto per questo post ho fatto fatica a scegliere quelle da inserire: Luisa è impeccabile in tutti i look! Anche se, come vedrete, predilige spesso il nero, i suoi outfit non sono affatto monotoni o scontati e anzi, sono sempre perfettamente adatti alla sua fisionomia e ai suoi colori. Per me quindi, ve lo dico già, la sua è una delle pagelle migliori!

Vediamo insieme questo primo look: Luisa ha un fisico morbido e mediterraneo. Il punto vita e il décolleté sono due dei suoi punti di forza, insieme alle caviglie sottili. Con questo look Luisa si veste mettendo in risalto le sue curve senza fasciarsi. La scelta poi della scarpa colorata con il cinturino alla caviglia è azzeccatissima: rende il look più sbarazzino e fresco. Bella bella. Voto 9.

Luisa Ranieri, la pagella dei suoi look: in nero (ma non total look!)

Anche qui Luisa mi piace tantissimo: il pantalone a vita alta accompagna il fianco e la scelta della maglia morbida ma corta aiuta a ad alzare il baricentro allungando le gambe e slanciando la figura. Bello anche il rossetto rosso che la illumina in modo naturale. Mi è piaciuta molto anche la scelta della scarpa colorata in suède, per spezzare la monotonia del total black. Brava! Voto 8 e mezzo.

Luisa Ranieri, la pagella dei suoi look: in total black

Scollatura quadrata, vita alta, lunghezza midi e décolleté: praticamente un concentrato di femminilità elegante! La scelta della manica ad aletta incornicia le spalle senza fasciare le braccia e il taglio dell’abito consente di accompagnare i fianchi senza strizzarli Con caviglie e polpacci esili come i suoi poi la lunghezza midi non è un ostacolo, anzi! Super chic. Voto 8 e mezzo.

Luisa Ranieri, la pagella dei suoi look: in camicia bianca e gonna ottanio

Luisa mi piace moltissimo anche in bianco, colore che la illumina. Azzeccata la scelta di una camicia dal taglio morbido, infilata nella gonna e lasciata blusante. Anche la gonna, a vita alta e di lunghezza midi, funziona sulla sua fisionomia, un po’ come l’abito sopra: accompagna il fisico senza fasciarlo, in modo chic e naturale. Voto 8.

Luisa Ranieri, la pagella dei suoi look: in rosso

Questo è forse il look di Luisa che mi piace meno. Il rosso è un po’ troppo caldo per i suoi colori e, mentre il taglio della giacca è perfetto per lei, il pantalone non mi convince: fa un po’ troppe pieghe e cade troppo lungo sulla scarpa. Se fosse stato di un paio di cm più corto sarebbe stato perfetto. Anche la scarpa rossa su rosso è un pochino troppo. Voto 7.