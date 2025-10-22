Luisa Ranieri, la mini gonna paisley alla Festa di Roma è da copiare

IPA Luisa Ranieri

Luisa Ranieri è capace di coniugare semplicità e carisma in un solo sguardo. Alla Festa del Cinema di Roma, l’attrice napoletana è apparsa luminosa e naturale, scegliendo un look che riassume perfettamente il suo stile: essenziale ma sofisticato, sobrio ma mai banale. Sul red carpet dedicato alla presentazione della serie La preside, in cui interpreta Eugenia Carfora, Luisa ha incantato con un outfit Etro dal sapore autunnale, dove la protagonista assoluta è una mini gonna paisley jacquard che ha immediatamente catturato l’attenzione di fotografi e fashion lover.

Luisa Ranieri, il look Etro che parla di equilibrio e libertà

La gonna mini, con il suo classico motivo paisley, è un tributo alla tradizione Etro, marchio che da sempre celebra il fascino boho-chic e la libertà creativa. Il tessuto jacquard dalle sfumature calde del rame e del verde oliva disegna un mosaico di motivi orientali che si muovono fluidi, proprio come la personalità di Luisa: forte, mediterranea, ma capace di una dolcezza disarmante.

Ad accompagnare la mini, un maglione oversize in cashmere blu notte, morbido e destrutturato, che scivola sulle spalle con naturalezza. Un abbinamento perfettamente riuscito, che gioca sui contrasti – corto e lungo, rigore e morbidezza – e restituisce l’immagine di una donna contemporanea che non ha bisogno di eccessi per sentirsi elegante.

Le décolleté in suede borgogna, dal taglio classico e femminile, completano il look con discrezione. Nessun gioiello vistoso, solo piccoli orecchini dorati a cerchio, a dimostrare che quando c’è presenza scenica non servono orpelli.

La forza tranquilla di una donna vera

Nel corso dell’intervista rilasciata in occasione della serie La preside, Luisa Ranieri ha raccontato la storia di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano che ha trasformato un istituto abbandonato in un’oasi di speranza. Un personaggio che la Ranieri ha definito “un’eroina del nostro tempo che fa il suo lavoro con amore”.

Sul red carpet, Luisa appare lontana dai personaggi che interpreta, ma conserva quella stessa intensità dello sguardo, quella calma che non è mai distacco, ma profondità. Il suo look riflette perfettamente questa dualità: la gonna paisley Etro, così carica di simboli e colori, diventa metafora di radici e rinascita, mentre il maglione blu la avvolge in un’aura di calore e semplicità.

In un panorama di red carpet spesso dominato da abiti da sera e paillettes, Luisa sceglie la sobrietà come forma di potere. Il suo stile racconta la bellezza autentica di chi non ha bisogno di forzare la mano, ma preferisce mostrarsi per quello che è: una donna matura, consapevole, che unisce fascino e concretezza.

La Ranieri e il nuovo ruolo nella serie “La preside”

Nella serie diretta da Luca Miniero, Luisa Ranieri indossa i panni della preside Carfora, donna coraggiosa che sfida la criminalità e la dispersione scolastica. “All’inizio la chiamavano la pazza – racconta l’attrice – ma lei ha dimostrato che la scuola può davvero cambiare la vita dei ragazzi”.

Una figura reale, che diventa simbolo di resistenza e di speranza. “Ho sentito la responsabilità di dare luce e merito a questa donna, al suo coraggio di non arrendersi all’inciviltà”.

L’interprete, da sempre attenta alla rappresentazione delle donne forti e imperfette, conferma ancora una volta la sua capacità di dare volto e voce a personaggi complessi. E lo fa con quella stessa autenticità che trasmette anche nel suo modo di vestire: mai artificiale, sempre coerente con sé stessa.