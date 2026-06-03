Nastri d’Argento 2026, Luisa Ranieri vince con Carlo Verdone e Lino Guanciale

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Luisa Ranieri, il premio ai Nastri D'Argento 2026

La stagione delle serie tv italiane si prepara a celebrare i suoi protagonisti. In attesa della cerimonia dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, in programma il 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli, sono stati annunciati i primi riconoscimenti speciali che premiano alcuni dei volti più amati della serialità italiana.

Tra questi spiccano Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale, tre interpreti che negli ultimi anni hanno saputo conquistare pubblico e critica con percorsi molto diversi ma ugualmente significativi.

Luisa Ranieri è la “Protagonista Grandi Serie 2026”

Ad aprire il palmarès è Luisa Ranieri: l’attrice ha ricevuto il premio come Protagonista Grandi Serie 2026 grazie a La Preside.

Da qualche stagione Luisa Ranieri sembra vivere un momento particolarmente felice della sua carriera. Tra red carpet, nuove produzioni e personaggi destinati a far parlare, il suo nome continua a essere uno dei più forti della fiction italiana.

In La Preside, l’attrice ha potuto impersonare la protagonista di una storia che guarda alla realtà: la battaglia quotidiana di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica che a Caivano ha trasformato la scuola in un presidio di cambiamento. Un tema che negli ultimi anni ha trovato sempre più spazio nelle serie italiane, sempre più interessate a intrecciare intrattenimento e attualità.

Parlando del riconoscimento, l’organizzazione ha spiegato che “celebra non solo il talento, ma anche la passione con la quale, anche impegnata nella produzione e nella scrittura, ha siglato una nuova tappa in una carriera costruita con coerenza attraverso scelte coraggiose, dando anima e corpo al suo ruolo e al suo lavoro, in una prova di grande sensibilità civile“.

Nastri D’Argento, Carlo Verdone è Personaggio dell’Anno

Tra i premi speciali annunciati c’è anche quello assegnato a Carlo Verdone, nominato Personaggio dell’Anno grazie a Vita da Carlo – Stagione finale e al film Scuola di seduzione.

Con Vita da Carlo, infatti, Verdone ha trasformato se stesso in un personaggio seriale, mescolando autobiografia, ironia e osservazione della contemporaneità. Un’operazione che ha conquistato il pubblico e che ha contribuito a ridefinire il rapporto tra cinema e serie tv.

Il riconoscimento arriva inoltre in un anno decisamente importante per l’attore: il quarantesimo anniversario di Troppo Forte, uno dei titoli più amati della sua filmografia. Quarant’anni dopo, il mondo raccontato da Verdone continua ancora a parlare a pubblici molto diversi.

Una stagione da record per Lino Guanciale

Il Nastro d’Argento Speciale va invece a Lino Guanciale, protagonista di una stagione particolarmente intensa che lo ha visto impegnato in quattro produzioni diverse.

Dalla terza stagione de Il Commissario Ricciardi a L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, passando per Le libere donne e Scuola di seduzione, l’attore ha mostrato ancora una volta la sua capacità di muoversi con naturalezza tra registri narrativi molto diversi tra di loro.

Negli ultimi anni Guanciale è diventato uno dei volti più rappresentativi della serialità italiana e il premio assegnato dai Nastri d’Argento arriva proprio a suggellare questa centralità.

Il suo percorso racconta bene una delle caratteristiche più interessanti della fiction contemporanea: la possibilità di passare dal racconto storico alla commedia, dal crime al dramma civile, mantenendo sempre una forte identità interpretativa.