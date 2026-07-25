Tim Summer Hits, le pagelle del 24 luglio: Emma svela il nuovo partner (9), Andrea Delogu sbaglia look (6)

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Emma Marrone

Sono ormai quasi vent’anni che il Festivalbar non va più in onda, ma non l’abbiamo ancora superata. Ci manca come l’aria quell’appuntamento che segnava ufficialmente l’inizio dell’estate, che ci dava il permesso di alzare al massimo il volume della tv senza venir sgridati da mamma e papà (che anche loro stavano a cantare noi). La musica è fatta per essere ascoltata ma è bella anche da guardare e per fortuna che, a colmare il nostro vuoto, arrivano in soccorso numerosi programmi che, ormai da qualche anno, portano sul piccolo schermo le più grandi hit delle vacanze italiane.

Tra questi, c’è Tim Summer Hits, il grande show musicale condotto da Andrea Delogu, accompagnata dall’esperto Carlo Conti – e da qualche altro comico che cambia ad ogni edizione. Il concertone di Rai 1 è giunto quest’anno alla sua terza puntata e, ancora una volta, ha accolto alcuni degli artisti più amati. Da Emma (con Fabri Fibra) ai Pinguini Tattici Nucleari. Ecco chi ha più attirato la nostra attenzione, conquistandosi un posto nelle nostre pagelle.

Andrea Delogu e Tommaso Paradiso sbagliano look. Voti: 6 e 4

Come abbiamo già detto, Tim Summer Hits è la versione contemporanea del Festivalbar. Ovvero, è uno show sbarazzino, spensierato e frizzante. Ovvero, dai suoi protagonisti ci si aspetta look sbarazzini, spensierati e frizzantini. Andrea Delogu le suddette caratteristiche le possiede tutte – è sempre più brava e spigliata – ma questa sera il suo outfit cozza con la sua personalità. La padrona di casa, più che per un concertone, sembra pronta per la prima alla Scala.

Capiamo il bisogno di autorevolezza. Delogu vuole diventare una delle donne di punta dell’emittente nazionale (e se lo meriterebbe) e, come si dice, vestiti per il ruolo che vuoi ricoprire non per quello che hai. Però il corpetto di seta e la lunga gonna scura a sirena non ci pare la scelta più adatta a scatenarsi sulle note dei successi pop. Il look è bocciato, ma Andrea Delogu no. La sufficienza è il minimo per lei.

Se la presentatrice esagera in formalità, l’ex The Giornalista Tommaso Paradiso si pone sul lato opposto. È un concerto estivo, non ci si aspetta mica lo smoking. Ma è un concerto serale, quando il cantautore indie sale sul palco il tramonto è già accaduto da tempo, a cosa servono allora gli occhiali da sole? Tali vezzi da rockstar wannabe lasciamoli ai giovanissimi, o perlomeno, alle vere rockstar. Con Tommaso, nonostante il suo romanticismo post matrimonio, saremo meno clementi: il suo voto stasera è 4.

Emma e Fibra e Angelina Mango e Marco Mengoni, le coppie che scoppiano. Voto: 9

All’epoca, Tim Summer Hits è un programma registrato, era un’anteprima. Oggi Antidroga l’abbiamo già cantata tutti, ma che emozione riviverla come fosse la prima volta. La migliore performance di questa terza puntata dello show Rai è quella di Emma Marrone e Fabri Fibra. La veterana del pop al fianco del re del rap puro e crudo: è una coppia decisamente inattesa, eppure funziona alla grande. Emma e Fibra uniscono le opposte spinte che convivono dentro ognuno di noi (dentro ogni millennial per lo meno). Sono romantici ma cinici, disillusi ma ottimisti, in altre parole irresistibili. In altre parole, si meritano niente di meno che un bel 9.

Lo stesso altissimo voto è riservato alla seconda coppia del concertone televisivo, quella formata da Angelina Mango e Marco Mengoni, che cantano assieme un Canto d’amore. Decisamente meglio assortiti dei precedenti, amplificano l’uno il talento dell’altro. E, concedeteci un momento di frivolezza, sono anche i più stilosi dell’intera serata. I pantaloni di pelle di Mengoni ce li sogneremo di notte; la cravatta di Angelina la stiamo già cercando su Vinted. E che gioia vedere l’erede Mango tornare a mangiarsi il palco, lasciatesi ormai alle spalle le difficoltà dei mesi passati.

Carlo Conti in gran forma, ma i siparietti lo buttano giù. Voto: 7

Carlo Conti è il direttore del Festival di Sanremo (o meglio, lo è stato fino allo scorso anno), il padrone di casa degli show più seguiti di Rai 1, l’unico in grado di non far rimpiangere Amadeus. È, insomma, un uomo dalle grandi responsabilità, sulle sue spalle poggia il destino dell’emittente nazionale. Al Tim Summer Hits, però, ricopre felicemente il ruolo di “valletto”, così come da lui stesso affermato. La padrona di casa è Andrea Delogu, lui, in quanto ospite, è libero di spassarsela e non si lascia sfuggire l’occasione.

Si distrae guardando il paesaggio, tira fuori le migliori freddure dal suo cilindro, scende in mezzo al pubblico, prende in giro i propri coetanei e sfoggia i più recenti trend con i giovanissimi. Vederlo così disinvolto è un vero piacere, peccato per i siparietti di cui è inconsapevole protagonista.

Tra le novità di questa edizione di Tim Summer Hits c’è la Blue Room abitata dal content creator Gabriele Vagnato. L’emergente ha il compito di smerciare il merchandising di Carlo Conti, proponendo in ogni serata un gadget diverso. Si tratta di intermezzi che si intrappongono alle esibizioni musicali e che dovrebbero strappare un sorriso al pubblico a casa. L’unico vantaggio, tuttavia, è quello di offrire agli spettatori un paio di minuti per sparecchiare o andare in bagno senza il rimorso di essersi persa una bella esibizione. Ci si è provato, ma non funziona.

Ode al pubblico ed a Arisa che lo omaggia. Voto: 10

Bisogna ammettere che a tenere davvero alto il ritmo di Tim Summer Hits non sono gli artisti né i conduttori, men che meno gli intermezzi. Se in Piazza del Popolo l’atmosfera è così caliente è tutto merito del pubblico. Ad accorrere al concertone sono in tantissimi, in arrivo da tutta la Capitale, spesso anche da fuori. Uomini e donne, bambini con i genitori e nonni con i nipotini. Giovanissimi e ageè, tutti accomunati da un’incontenibile voglia di cantare a squarciagola, scatenarsi tra la folla e, soprattutto, divertirsi. È la folla la vera protagonista di ogni serata, le sue urla, i fischi e gli slogan che rimambona in platea.

Al pubblico noi diamo 10 e siamo sicuri che lo stesso voto gli darebbe Arisa. La cantante dalla voce angelica e dal look sempre più rock non dimentica mai di omaggiare i propri fan. Questa sera riesce persino a riconoscere un ammiratore tra la folla e a ricordare con lui i bei momenti trascorsi assieme, il selfie ricordo e un segreto confessato (e che resterà tra loro). Fossero tutti affettuosi e genuini come Arisa daremmo 10 a tutti, invece solo a lei.