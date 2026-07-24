Tim Summer Hits 2026, anticipazioni del 24 luglio: Emma, Angelina Mango e Mengoni tra gli ospiti

Emma, Angelina Mango e Marco Mengoni tra gli ospiti del "Tim Summer Hits": le anticipazioni della puntata del 24 luglio con Andrea Delogu e Carlo Conti

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IPA Carlo Conti e Andrea Delogu al Tim Summer Hits

La grande musica dell’estate torna a far battere il cuore di Roma. Stasera, venerdì 24 luglio, a partire dalle 21.30 su Rai 1, va in onda il terzo appuntamento con TIM Summer Hits, lo show musicale che sta accompagnando il pubblico italiano lungo tutta la bella stagione. A fare da sfondo allo spettacolare palco allestito all’aperto è ancora una volta Piazza del Popolo, uno dei luoghi simbolo della Capitale, pronto ad accogliere migliaia di fan e a trasformarsi in una gigantesca arena a cielo aperto.

A guidare la serata e a ritmare il flusso continuo di esibizioni troviamo la consolidata e affiatata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. Con la loro professionalità e la spontanea sintonia maturata sul campo, i due conduttori sono pronti a traghettare i telespettatori attraverso una scaletta particolarmente fitta, scandita da tormentoni estivi, performance dal vivo ed ed eclettiche contaminazioni di genere.

Anticipazioni Tim Summer Hits, un cast stellare tra duetti, pop e sonorità urban

La proposta artistica di questo terzo appuntamento raccoglie la musica più ascoltata del momento, che fa convivere nello stesso spazio icone del pop, maestri del cantautorato, protagonisti della cultura hip-hop ed emergenti già acclamati dal pubblico.

I riflettori della serata saranno inevitabilmente puntati su alcuni tra i duetti più attesi della stagione. Cresce la curiosità per l’esibizione che vedrà sul palco Angelina Mango e Marco Mengoni, ma non mancheranno le intese vincenti come quella stretta da Clara e Sangiovanni, la potente unione tra il pop di Emma e le barre di Fabri Fibra, e la parentesi raffinata firmata da Levante e Delia con Serena Brancale.

La scaletta è fortemente presidiata dalle grandi voci del pop italiano. Sul palco si alternano Annalisa, Francesca Michielin, Malika Ayane, Michele Bravi e Mr.Rain, affiancati dalla giovane rivelazione Sarah Toscano. Ma a garantire l’effetto coro ci pensano le esibizioni dei Pinguini Tattici Nucleari e dei The Kolors, specialisti indiscussi delle classifiche estive.

L’anima urban e le sonorità più ritmate saranno ampiamente rappresentate dalle performance di Clementino, Emis Killa, Fred De Palma, Nayt e Samurai Jay, oltre all’energia trascinante del DJ set targato Merk & Kremont e alla versatilità stilistica di Serena Brancale, vera Regina di quest’estate bollente. A completare il quadro interverranno le sfumature d’autore e la carica rock portate in scena da Arisa, Fabrizio Moro, Fulminacci, Marco Masini, Tommaso Paradiso e dall’atteso set graffiante delle Bambole Di Pezza.

Verso il gran finale della stagione estiva

Il percorso di TIM Summer Hits non si esaurisce con la diretta di questa sera. Il viaggio della grande musica itinerante prosegue infatti il prossimo venerdì 31 luglio con il quarto appuntamento della stagione, sempre in prima serata su Rai 1.

Per salutare definitivamente il pubblico e ripercorrere le uscite più memorabili vissute sul palco di Piazza del Popolo, lo show si chiude ufficialmente venerdì 7 agosto con la messa in onda dello speciale TIM Summer Hits Remix. Una puntata conclusiva pensata per riassumere e riascoltare tutti i brani che stanno definendo in maniera inconfondibile la colonna sonora dell’estate 2026.