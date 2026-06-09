Tim Summer Hits 2026: date, concerti, conduttori e ospiti dei quattro live

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IPA Carlo Conti

Tim Summer Hits 2026 sta per tornare, con quattro concerti imperdibili, tanta musica e ospiti internazionali. Un appuntamento imperdibile sia per chi prenderà parte ai live gratuiti che per il pubblico televisivo.

Tim Summer Hits 2026, le date e i conduttori

Ormai è ufficiale: il pop internazionale e italiano presto arriverà a Roma grazie al Tim Summer Hits 2026. Sono ben quattro i concerti che andranno in scena a Piazza del Popolo, trasformandola in un grande palco in cui sfileranno popstar e volti della musica.

L’appuntamento è dal 21 al 24 giugno per ben quattro live gratuiti che andranno in scena in modo consecutivo. A condurre le serate Andrea Delogu e Carlo Conti. I concerti, come segnalato, saranno aperti a tutti, consentendo a turisti, cittadini e curiosi di assistere alle performance live.

Le serate verrano poi registrate e trasmesse su Rai 1 in prima serata. Non solo: i live saranno diffusi anche su Rai Radio2 e saranno disponibili in streaming su RaiPlay. Tim Summer Hits 2026 torna per il quarto anno consecutivo dopo i buoni risultati raggiunti in precedenza, confermando la centralità di un evento capace di unire musica e intrattenimento. La produzione esecutiva è stata affidata a Friends Tv, mentre il content è stato firmato da TIM e Rai Pubblicità.

A contribuire alla buona riuscita dell’evento anche l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, con Alessandro Onorato, confermando il ruolo centrale di Roma per gli appassionati di musica live.

Scaletta e ospiti del Tim Summer Hits 2026

Chi salirà sul palco del Tim Summer Hits 2026? Per ora la lista degli ospiti musicali non è stata ancora svelata, ma con molta probabilità vedremo nello show i grandi protagonisti di questa stagione musicale, con hit pronte a farci ballare per i prossimi mesi.

A Piazza del Popolo vedremo dunque Annalisa, che ha presentato qualche mese fa il brano Canzone Estiva, che si discosta molto dallo stile degli ultimi anni. Con molta probabilità ci saranno anche Delia, Levante e Serena Brancale, che hanno realizzato Al mio paese insieme.

Largo spazio poi ai The Kolors, pronti a svelare nuove hit estive, Elettra Lamborghini, Noemi e Tommaso Paradiso. A far ballare il pubblico ci sarà pure Samurai Jay, seguito da Sayf, i Pinguini Tattici Nucleari e Irama. Si parla inoltre della presenza di artisti che hanno conquistato Sanremo 2026. Prima di tutto Sal Da Vinci, seguito da DitonellaPiaga e Fulminacci. Non mancheranno sicuramente Merk & Kremont, Gaia, TonyPitony, Benji & Fede, Francesco Gabbani, Clara, Sangiovanni e Rocco Hunt.

La scaletta definitiva del Tim Summer Hits 2026 verrà svelata subito dopo le registrazioni. L’evento conferma non solo l’unione vincente fra musica e spettacolo per accendere il palinsesto estivo, ma anche il legame fra Carlo Conti e Andrea Delogu, coppia di conduttori che ha trovato sul palco della kermesse una grande intesa.

Lo dimostra la conferma del duo, anche per quest’anno. I due conduttori, seppur molto diversi, si sono trovati, e ormai da tempo guidano un evento che molti hanno paragonato al Festivalbar.

“È un onore, perché è stato creato da un grande come Vittorio Salvetti – ha spiegato Conti -. Era l’appuntamento estivo per eccellenza, durante il quale venivano premiate le canzoni più gettonate, dal momento che ancora andavano di moda i jukebox. Per anni poi è sparito. Per fortuna di recente sono nati i TIM Summer Hits e altri programmi, a dimostrazione di un fermento musicale notevole”.