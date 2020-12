Chi è Laura, la sorella di Bianca Berlinguer

editato in: da

La passione per il giornalismo deve essere una caratteristica di famiglia: Laura Berlinguer, infatti, come la sorella Bianca lavora nel mondo dell’informazione da molto tempo.

Classe 1970 è l’ultima dei quattro figli che il noto politico Enrico Berlinguer ebbe con la moglie Letizia Laurenti: Bianca nata nel 1959 giornalista Rai, Maria Stella del 1961, Marco nato nel 1963 e infine Laura.

Dal punto di vista professionale Laura Berlinguer lavora da anni come giornalista per il gruppo Mediaset, il mestiere di giornalista lo condivide con la sorella Bianca. Anche quest’ultima infatti ha portato avanti una bella e intensa carriera nel mondo dell’informazione approdando in Rai tantissimi anni fa, adesso è da tempo alla conduzione di Cartabianca su Rai 3. Ma il giornalismo è il mestiere che Laura Berlinguer condivide anche con il compagno Luca Telese, con cui ha avuto un figlio di nome Enrico.

Del suo incontro con Laura Berlinguer, Luca Telese ne aveva parlato in un’intervista uscita sul Corriere della Sera nel 2012, spiegando che risale a quando entrambi collaboravano al programma Cronache marziane. I due erano stati inviati da Francesco Cossiga perché prendesse parte alla trasmissione. A quanto pare fu proprio lui a suggerire il fidanzamento tra i due. Nella stessa intervista al Corriere della Sera Luca Telese aveva raccontato qualche aspetto caratteriale della compagna descrivendola come una donna “coriacea, doverista, per nulla incline all’accondiscendenza”. Come genitore l’aveva tratteggiata così: “È una madre protettiva e affettuosa”.

Della vita personale di Laura Berlinguer non si conosce molto, essendo la giornalista piuttosto riservata. Di se stessa scrive nella biografia Twitter, social dove comunque non pubblica da diverso tempo: “Giornalista politica Mediaset, mamma, più sarda che romana, appassionata di design”.

Del resto anche la riservatezza sembra essere un aspetto che accomuna Laura Berlinguer alla sorella giornalista. Bianca Berlinguer da anni è alla conduzione della trasmissione televisiva Cartabianca, un talk – show di approfondimento politico e di tematiche legate all’attualità. Precedentemente ha anche diretto il Tg3 di cui è stata alla guida dall’ottobre del 2009 fino all’agosto del 2016. Inoltre ha scritto un libro Storia di Marcella che fu Marcello, in cui ha raccolto le memorie dell’attivista Marcella Di Folco. Anche della vita privata di Bianca Berlinguer si conosce poco: ha una figlia di nome Giulia avuta dal marito Luigi Manconi.