Bianca Berlinguer si sfoga su Franco Di Mare e Mauro Corona

Bianca Berlinguer torna a parlare dell’esclusione di Mauro Corona da Cartabianca e della scelta di Franco Di Mare, direttore di Rai Tre. Una vicenda nata dopo che Corona, ospite fisso della trasmissione, insultò in diretta la giornalista chiamandola “gallina”. “Questa vicenda ha dell’assurdo – ha spiegato la conduttrice al Fatto Quotidiano -: sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione; (ci pensa) vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai3, Franco Di Mare, con un atto di autorità inappellabile”.

“In questi tre anni di collaborazione tra di noi è nato un rapporto di affetto”, ha svelato Bianca Berlinguer parlando di Mauro Corona. La giornalista ha raccontato di essersi chiarita con lo scrittore subito dopo la puntata in cui lui l’aveva insultata. “Privatamente la sera stessa – ha chiarito -; è un personaggio controverso che ha costituito un fattore di originalità dentro la trasmissione e, con la sua tonalità di cultura popolare, ha rappresentato un segno distintivo […] In quel momento gli ho risposto con durezza, ma non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. E ripeto: non mi è stato lasciato il diritto di gestire l’offesa. È diventata una questione tra maschi”.

Bianca Berlinguer ha poi spiegato di aver avuto un confronto con Franco Di Mare che però non sarebbe finito bene. “La sera stessa del fattaccio – ha raccontato -, Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: “Mai più Corona in trasmissione”. E io: “Ne parliamo domani” […] Appena sono entrata nella sua stanza, l’incipit è stato: “Quell’uomo non tornerà più nella tua trasmissione, questa offesa non può passare impunita”. E io: “Non spetta solo a te valutare l’entità dell’offesa. Sono in grado di risolverla da sola”.

La Berlinguer ha poi ribadito il desiderio di riavere Mauro Corona a Cartabianca: “Gli ascolti vanno bene – ha chiarito -, ma con lui sarebbero andati sicuramente meglio; il danno è anche per me, mi manca un po’ di leggerezza e gli spettatori se ne lamentano continuamente. D’altra parte, ci sarà un motivo se una volta escluso da Cartabianca, Corona viene richiesto da tutte le trasmissioni concorrenti”.