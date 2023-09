Bianca Berlinguer, i veri motivi per cui ha scelto Mediaset

Bianca Berlinguer ha scelto Mediaset. Non è di certo una novità, visto che il suo nome è stato accolto con un boato durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione, ma finalmente parla lei. E si esprime direttamente dal suo nuovo programma, che si chiama È sempre Cartabianca, spiegando al pubblico perché abbia scelto di lasciare la Rai dopo 30 anni di servizio. Lo ha fatto con il suo consueto garbo, spendendo parole di grande stima per la tv pubblica di cui è stata protagonista per decenni. Era però arrivato il momento di cambiare.

Perché Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai

Del suo addio alla Rai aveva parlato all’indomani dalla sua decisione, ma mai di fronte al pubblico per il quale nutre un profondo rispetto. Ed è così che ha deciso di spiegarlo in prima persona, prima di lasciare spazio alla trasmissione che ha curato personalmente insieme a tutta la sua squadra di autori: “Forse più di qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anch’io un po’ sorpresa. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai3. La Rai resterà per sempre, davvero per sempre, nel mio cuore con tutte le persone a cui ho voluto bene e che hanno dimostrato ancora oggi di volermene tantissimo. Ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura”.

E sul futuro, ha le idee molto chiare: “Tutto cambia e anche noi abbiamo avvertito il desiderio di fare una nuova esperienza ma vi garantisco che siamo sempre noi, con le nostre idee, con le nostre passioni e con la nostra curiosità. Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito finora ma ci auguriamo anche di conquistare tanto nuovo pubblico che da sempre è affezionato a Rete4″.

Com’è il nuovo È sempre Cartabianca

Non avrebbe potuto chiamarlo Cartabianca, titolo per il quale Rai detiene i diritti, ma Bianca Berlinguer ha voluto dare un senso di continuità al suo cambiamento. E, ora che è un volto Mediaset, non ha proprio intenzione di rinunciare ai suoi ideali. Il programma è praticamente identico a quello che conduceva su Rai3, ma chiaramente lo studio è cambiato. È più grande e più luminoso ma i contenuti sono gli stessi che proponeva sul servizio pubblico.

C’è persino Mauro Corona, che negli anni è diventato la sua spalla, ma la sua presenza era in dubbio. A sciogliere le riserve era stata lei a qualche giorno dalla messa in onda: “Un’impresa difficile, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo davvero tutta. Qui a È sempre Cartabianca incontrerete tanti amici vecchi e nuovi, a partire da Mauro Corona, ormai diventato il compagno inseparabile di questo mio viaggio televisivo”.

La presenza dello scrittore era stata comunque data come certa, dato che è stato lui a garantire una buona parte del successo del programma. Irrinunciabile poi, per Bianca Berlinguer, che con gli anni gli è diventata amica. L’inizio di È sempre Cartabianca non ha quindi deluso: la grande professionalità della sua conduttrice è una garanzia e lo sa bene Pier Silvio Berlusconi, che l’ha fortemente voluta nella sua squadra (con un cachet stellare).