Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 30 anni: la lettera a Viale Mazzini

I palinsesti della televisione italiana stanno subendo profonde trasformazioni. Numerosi gli addii alla Rai in questi mesi e, dopo tante indiscrezioni e trattative, anche Bianca Berlinguer è giunta ai saluti finali. Ha trascorso più di 30 anni in questi studi ed è tempo per lei di guardare oltre.

Una nuova avventura l’attende e inutile è stata la controfferta presentata da Viale Mazzini. A darne conferma è proprio l’Azienda, che ha pubblicato una nota sottolineando come i suoi lunghi anni di onorata carriera in Rai siano stati “sempre svolti in piena autonomia sia come direttore che come conduttrice di programmi di approfondimento”.

Alla lettera della Berlinguer i dirigenti hanno risposto con un sentito ringraziamento, in rappresentanza della Rai tutta, augurandole il meglio per le sue future attività professionali. Queste, come ormai sappiamo, la condurranno a Mediaset, che allo stesso modo sta rivalutando il suo intero palinsensto in vista della prossima stagione televisiva autunnale.

Il futuro di Bianca Berlinguer

Sembra tutto fatto per Bianca Berlinguer a Mediaset ma, al momento, manca l’ufficialità. La diretta interessata non conferma o smentisce, il che vuol dire che l’unica certezza è che non sarà più in Rai. In termini ufficiali i rapporti si sono interrotti in maniera rispettosa ma un’amara sensazione trapela dalle dichiarazioni dell’ad Roberto Sergio.

La celebre giornalista e conduttrice non aveva offerto una risposta ufficiale in merito alla sua permanenza, il che aveva spinto il dirigente dell’Azienda a esprimersi in questo modo: “Cartabianca, al momento, non è presente nel palinsesto. Rispettosametne siamo in attesa di conoscere la decisione di Berlinguer sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi rappresenta una colonna”.

Il perché di tanto riserbo potrebbe dipendere da una richiesta di Mediaset. C’è grande attesa per la presentazione dei nuovi palinsesti, soprattutto dopo i tanti cambiamenti voluti da Pier Silvio Berlusconi. Possibile che Bianca Berlinguer possa rappresentare per l’azienda una sorta di grande sorpresa, da svelare in presa diretta.

Il nuovo contratto

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Mediaset avrebbe avuto la meglio con un contrattio decisamente vantaggioso. Sarebbe quindi legata per i prossimi tre anni, con uno stipendio che andrebbe a superare i 240mila euro garantiti dalla Rai. A far gola è poi il fatto che Berlusconi riserverebbe per lei una striscia quotidiana o un programma al martedì sera.

Come detto, la controfferta della Rai non avrebbe avuto l’effetto sperato. Si parla di un bonus economico per il suo programma, anzi ex, da reinvestire per attrarre ospiti in studio, magari di maggior pregio. I nuovi palinsesti Rai promettono quindi sorprese e, al tempo stesso, amarezza, tenendo conto di come gli addii sofferti siano ormai un bel po’.

Al netto delle battute di parte del mondo politico, l’assenza di Fabio Fazio farà sentire il proprio peso. Resta inoltre da capire se si riuscirà a trovare un degno sostituto, fronte format e conduttore/ice, al primo tentativo. Con Lucia Annunciata e Bianca Berlinguer viene poi assestato un durissimo colpo ai talk politici Rai. Una programmazione che, ad oggi, manca di fuochi d’artificio che non siano rappresentati da fiction e varietà ben noti. Non resta che attendere l’ufficialità della programmazione, comunicata venerdì in quel di Napoli.