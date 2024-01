“Bianca Berlinguer non si presenta in tv: è furiosa per Nicola Porro e Giorgia Meloni”

Bianca Berlinguer ancora al centro del gossip. Dopo i fuorionda di Striscia la notizia, in cui la giornalista ha bacchettato duramente la sua redazione e minacciato di andare via da Mediaset, la conduttrice ha saltato l’ultima puntata di Prima di domani, la striscia quotidiana d’approfondimento politico che conduce in access prime time su Rete 4. Ufficialmente la 64enne non si sarebbe presentata per una indisposizione ma in realtà sarebbe furiosa per quanto accaduto con Nicola Porro e Giorgia Meloni.

Perché Bianca Berlinguer non è andata in onda con Prima di domani

Martedì 23 gennaio, senza alcun preavviso, Prima di domani è “sparito” dal palinsesto di Rete 4. Alle 20:30, orario d’inizio del talk show, è andato in onda Stasera Italia con Sabrina Scampini. “Bianca Berlinguer ha avuto una lieve indisposizione ma tornerà domani con voi. Questa sera sono contenta di poter aiutare”, ha detto la bionda presentatrice lasciando di stucco tutti i telespettatori. A quanto pare però la realtà sarebbe un’altra rispetto a quella racconta dalla Scampini e a spifferarla ci ha pensato il sempre ben informato Dagospia.

“La verità è che Bianca Berlinguer ha sbroccato perché Giorgia Meloni ha dato l’intervista a Nicola Porro e non a lei”, si legge sul portale. Dunque la giornalista avrebbe deciso per protesta di non presentarsi in tv visto che subito dopo il suo programma sarebbe stata trasmessa l’ospitata della premier? Al momento nessuna dichiarazione da parte della diretta interessata, approdata a Mediaset dopo tanti anni di onorato servizio in Rai.

Giorgia Meloni è tornata a Mediaset dopo gli imbarazzanti fuorionda dell’ex compagno Andrea Giambruno. La premier ha scelto Quarta Repubblica (in onda ogni lunedì sera in prima serata subito dopo Prima di domani) per un’intervista a tutto tondo nella quale ha toccato tanti argomenti: politica estera, il Patto di stabilità, le privatizzazioni, le elezioni europee e pure il caso Chiara Ferragni (giovedì sarà discussa una legge in base alla quale, “nelle attività commerciali con anche uno scopo benefico, sulla confezione di quello che vendi devi specificare a chi vanno le risorse, per cosa vanno e quanta parte viene effettivamente destinato a scopo benefico”).

Bianca Berlinguer e le scuse alla redazione dopo i fuorionda

Qualche settimana fa Bianca Berlinguer aveva pubblicamente chiesto scusa a tutta la sua redazione per le critiche e i toni piuttosto accesi emersi nei fuorionda di Striscia la notizia: “Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente e riguarda la mia redazione, perché ieri sera Striscia la notizia, che fa Striscia la Notizia quindi niente da eccepire, ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione, È sempre Cartabianca, in cui mi lamentavo della mia redazione, che può sempre accadere come potete immaginare in quegli attimi prima della diretta e sembrava che io non la apprezzassi”.

Bianca aveva chiarito di trovarsi molto bene nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi, che l’ha fortemente voluta per dare una nuova impronta alle sue reti. “Mi è dispiaciuto, perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un’azienda come questa, in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene”, ha precisato la Berlinguer che, tra l’altro, sta ottenendo a Mediaset ottimi ascolti tv con le sue trasmissioni.

Bianca Berlinguer a Mediaset: il sofferto addio alla Rai

A Verissimo Bianca Berlinguer aveva parlato del suo addio alla Rai: “Una decisione sofferta, pensata, che mi ha procurato tante notti insonni, per cui non è stata presa a cuor leggero. Quello che mi ha portato a decidere di cambiare azienda, poi un cambio così netto, così radicale, è stato anche un po’ l’allontanamento che io avevo sentito molto negli ultimi anni da parte dei vertici Rai nei confronti della nostra trasmissione, di Cartabianca”. Poi aveva aggiunto: “Mi sono sentita molto spesso sola, con la sensazione che non ci fosse interesse ad investire su questa trasmissione, più sopportata che valorizzata”.