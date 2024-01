Una Bianca Berlinguer decisamente furibonda, quella che abbiamo sentito in un fuorionda mandato in onda da Striscia La Notizia nella puntata dell’11 gennaio e nel quale si lascia andare a uno sfogo che riguarderebbe i contenuti del suo nuovo programma quotidiano, Prima di domani. La giornalista romana è approdata a Mediaset dopo una lunghissima carriera al servizio della Rai, dicendosi addirittura entusiasta per questo passaggio che l’avrebbe resa più libera. Con lei anche la spalla Mauro Corona, presente ogni settimana per la consueta puntata di È sempre Cartabianca.

Lo sfogo di Bianca Berlinguer nei fuorionda di Striscia

“I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c’era un pezzo decente”, dice Bianca Berlinguer, chiaramente in preda a un momento di nervosismo probabilmente dovuto alla qualità dei contenuti di Prima di domani, programma che conduce tutti i giorni su Rete4. Le frasi risalgono a due giorni prima della messa in onda di Striscia e sarebbero state registrate appena dopo la conclusione del talk preserale che presenta da gennaio 2024.

Abbandonati i toni pacati con i quali siamo abituati a vederla in video, Bianca Berlinguer è apparsa davvero furente e non disposta a cedere di un solo passo: “Domani fateli venire perché glielo devo dire: i pezzi così fanno pena“. E a chi prova a placare la sua ira, risponde così: “L’impegno è tutto sbagliato. Se voi non date le indicazioni si impegnano per forza male: fanno ‘ste schifezze”. La sua invettiva non si ferma e si rivolge direttamente a un dirigente di cui non ricorda il nome: “Questi sono i miei ultimi tre giorni, rimango fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando”.

Solo uno sfogo del momento, rivolto perfino verso chi parla di grande impegno da parte di tutti, destinato a raffreddarsi nei prossimi giorni. La giornalista ex Rai è una delle punte di diamante della Mediaset guidata da Pier Silvio Berlusconi, che in lei ripone la massima fiducia, e ha saputo dimostrare di poter portare se stessa ovunque con la medesima qualità a cui è abituato il suo pubblico. Che sia esigente non è una novità e nemmeno che abbia un certo tipo di carattere, molto forte. Dunque, deve filare tutto liscio e come gradisce lei. Dopotutto, la promessa iniziale era stata questa: avere carta bianca assoluta.

La gaffe di Al Bano su Giulia Cecchettin

“Molto spesso si parla perché si viene invitati a parlare, ma spesso quello che si dice non corrisponde al fatto. Di fronte a una tragedia del genere cosa puoi dire? Mettiti da parte e fai parlare gli psicologi per ottenere forse qualche risposta a qualche domanda”, ha dichiarato Al Bano a È sempre Cartabianca, favorendo quindi la domanda successiva della conduttrice che gli chiede cosa pensasse del caso Giulia Cecchettin.

“Ti giuro che questa storia la sto sentendo qui. Credimi, su 365 giorni, per 300 sono fuori e purtroppo mi è sfuggita”, ha spiegato, specificando di aver scelto da tempo di sottrarsi all’informazione perché troppo ricca di negatività: “Nella mia fanciullezza ho vissuto la gioia di vedere dei bei film western, vivevamo di positività, tutto ciò che vedevamo era positivo e siamo diventati una società positiva. Adesso è tutto distruzione e succedono purtroppo dei danni quotidiani”.