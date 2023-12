Bianca Berlinguer a Verissimo sull’addio alla Rai: “Sofferto, tante notti insonni”

Fonte: IPA BIanca Berlinguer

Bianca Berlinguer è tornata a parlare del suo addio alla Rai, arrivato dopo tanti anni di onorato servizio. Per la precisione trentaquattro. La giornalista si è confidata a Verissimo, dove è stata ospite per la prima volta di Silvia Toffanin dopo il suo approdo a Mediaset con il programma È sempre Cartabianca. Per la 64enne non è stato facile lasciare l’azienda pubblica: è stata una decisione sofferta, come assicurato dalla diretta interessata.

Bianca Berlinguer e l’addio alla Rai: nuove rivelazioni a Verissimo

“Una decisione sofferta, pensata, che mi ha procurato tante notti insonni, per cui non è stata presa a cuor leggero. Quello che mi ha portato a decidere di cambiare azienda, poi un cambio così netto, così radicale, è stato anche un po’ l’allontanamento che io avevo sentito molto negli ultimi anni da parte dei vertici Rai nei confronti della nostra trasmissione, di Cartabianca”, ha ammesso Bianca Berlinguer a Verissimo.

“Mi sono sentita molto spesso sola, con la sensazione che non ci fosse interesse ad investire su questa trasmissione, più sopportata che valorizzata”, ha aggiunto la conduttrice, che ha anche smentito il fatto che la scelta di traslocare a Mediaset sia arrivata dopo la probabile chiusura del suo programma su Rai3.

“Quando mi sono resa conto che anche da parte dei vertici che erano appena arrivati non sarebbe cambiato niente rispetto al passato – certo non ho mai temuto che potessero chiudermi la trasmissione, questo assolutamente no – a quel punto, ho avuto la certezza che un ciclo si fosse chiuso e che bisognasse cominciarne un altro e adesso sono contenta di aver accettato”.

In collegamento a Verissimo è intervenuto Mauro Corona, ormai spalla di Bianca Berlinguer. Su come definire il loro rapporto lo scrittore ha precisato: “Piuttosto che Fazio e la Littizzetto, ben venga Raimondo e Sandra Mondaini”.

Bianca Berlinguer a Verissimo parla della morte del padre

Nella lunga intervista a Verissimo Bianca Berlinguer ha parlato anche del padre Enrico, scomparso nel 1984 all’età di 62 anni: “Quando un padre se ne va all’improvviso e tu hai solo 24 anni, i rimpianti sono tantissimi. Il più grande è non avergli potuto presentare i miei figli”. Il segretario del Partito Comunista è stato colpito da un ictus durante un comizio a Padova.

“Ho guardato quelle immagini in due sole occasioni, poi non le ho più volute rivedere. Sono dolorosissime per me”, ha confessato Bianca per poi aggiungere: “A differenza di come è stato raccontato negli anni, era un uomo affettuoso e giocoso. Ci faceva anche fare tante cose stravaganti, soprattutto quando eravamo piccoli, dal luna-park alla barca a vela”.

Un nuovo programma a Mediaset per Bianca Berlinguer

È sempre Cartabianca sta riscuotendo un buon successo su Rete4. Presto Bianca Berlinguer dovrà fare i conti con un altro impegno televisivo sulle reti Mediaset. Dall’8 gennaio sarà, ogni sera, al timone di Stasera Italia, dove prenderà il posto di Nicola Porro. Una staffetta già annunciata la scorsa estate alla presentazione dei palinsesti. Compito di Bianca Berlinguer risollevare gli ascolti del format, calati nell’ultimo periodo: Stasera Italia si è assestato al di sotto del 4% di share.