Bianca Berlinguer, svelato il titolo del nuovo programma: ospiti e anticipazioni

Bianca Berlinguer rivela i primi dettagli del suo nuovo programma Mediaset. L’attesa è stata lunga, ma, finalmente, la conduttrice si è raccontata e ha rilasciato le prime informazioni su È sempre Carta Bianca. Un nome trapelato tramite un’indiscrezione di Davide Maggio, perché sulle guide tv figura ancora un generalissimo “Bianca Berlinguer” e che lascia poco da discutere, visto che riprende quasi identico il suo programma precedente, Cartabianca. In questa stagione televisiva dove niente sarà come prima, dopo i numerosi stravolgimenti dei palinsesti tv, Bianca Berlinguer sembra essere intenzionata a tornare più forte che mai.

“È sempre Carta Bianca”, tutte le indiscrezioni

Il portale di gossip televisivo DavideMaggio è arrivato in soccorso di chi si chiedeva con grande senso di attesa quale sarebbe stato il nome del nuovo programma di Bianca Berlinguer. In esclusiva rivela che È sempre Carta Bianca andrà presto in onda su Rete 4. La stessa giornalista a dare un importante spoiler sul titolo già un mese fa, quanto era cominciata la campagna di promozione del programma. Nel primo spot per Rete 4, infatti, aveva detto semplicemente: “Sono sempre io“, pezzi di un puzzle che solo ora assume significato. Un modo per dire ai suoi affezionati ascoltatori che mentre tutto è cambiato nulla cambierà. Chissà se le speranza di Mediaset, che vorrebbe traslare gli spettatori del precedente programma al nuovo, vedrà la felice realizzazione. Questo lo si saprà solo dopo il suo inizio, ma per il momento l’hype creato promette successo. Il suo nuovo programma andrà in onda da martedì 5 settembre alle ore 21:20 su Rete4.

Bianca Berlinguer si è raccontata sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni in un’intervista rilasciata a Giusy Cascio. La scelta di continuare ad andare in onda il martedì, come faceva con Cartabianca, non è casuale: “La tv è fatta anche di abitudini. Abbiamo pensato che fosse la scelta giusta per cercare di coinvolgere il pubblico di Rai3 facendolo incontrare con la platea che tradizionalmente segue Rete4″.

Gli ospiti e le anticipazioni

Bianca Berlinguer ha inoltre confermato la presenza di Mauro Corona e ha citato anche altri ospiti: “Mauro Corona c’è e ci sarà sempre. Saranno con noi anche il professor Alessandro Orsini e tanti altri commentatori che avevamo già su Rai3: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro. E nuovi ne verranno”.

La conduttrice sembra essere stata accolta con affetto dai colleghi di Mediaset e di avere ricevuto le telefonate di Paolo Del Debbio, Nicola Porro e Mario Giordano. E su Pier Silvio Berlusconi: “Mi ha convinto la sua idea di cambiamento e la volontà di ampliare l’offerta informativa di Rete 4. Ci siamo incontrati subito sul progetto e su ciò che conta: la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria”.

Il marito Luigi Manconi e la figlia Giulia l’hanno sostenuta nella sua scelta di cambiare editore: “Mio marito è stato determinante, mi ha incoraggiato. Se non ci fosse stato lui forse non avrei fatto il grande passo […] Giulia, pur distante dalle questioni televisive, ha partecipato della mia inquietudine e ha finito col dirmi: ‘Ma sì, mamma, è il momento giusto: vai!‘”. Nonostante l’incoraggiamento, Bianca Berlinguer ha ammesso: “Non sono tranquilla, sono preoccupata perché è un passo importante e inevitabilmente servirà una fase di rodaggio. Ma ce la metteremo tutta”.