Bianca Berlinguer su Rete4 con l’incognita Mauro Corona: i dubbi sul futuro

Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai per trasferirsi a Mediaset. La notizia, annunciata da Pier Silvio Berlusconi in sede di presentazione dei nuovi palinsesti, è stata accolta con grande entusiasmo dalla stampa che già era preparata a quest’evenienza. La giornalista romana si è preparata al suo nuovo corso praticamente dal giorno zero e, ora che la fase preliminare può dirsi conclusa, è tornata in video per lanciare il suo nuovo programma su Rete4 che eredita prossemica e valori del suo Cartabianca.

Bianca Berlinguer e il mistero Mauro Corona

Il suo passaggio a Mediaset sembrava certo. Non esiste Cartabianca (o affini) senza la presenza di Mauro Corona. Eppure, a una manciata di giorni dalla messa in onda del nuovo programma, sembra che le certezze stiano venendo meno. A seminare il germe del dubbio è stata proprio lei, Bianca Berlinguer, che ha lasciato spazio al mistero in merito al ritorno in video della sua spalla ormai storica – e irrinunciabile – che ha contribuito al buon corso del programma.

“Ci sarà Mauro Corona?”, questo è stato l’interrogativo posto in maniera sibillina (e divertita) da parte della giornalista romana che non dà per certa la presenza dello scrittore in collegamento, così come avveniva su Rai3. Eventualità davvero remota, se si pensa che all’indomani dal passaggio la presenza dello scrittore era stata data praticamente come certa. Sarà davvero così? Lei rimanda alla messa in onda del programma, ancora in prima serata e ancora di martedì.

La notizia del passaggio a Mediaset

Era nell’aria da settimane, ma l’uscita di Bianca Berlinguer dalla Rai ha fatto comunque discutere. In primo luogo perché seguita alla lunga serie di addii capitanata da Fabio Fazio – che è passato a Nove con tutta la corazzata Che tempo che fa – e in seconda istanza perché l’approdo a Mediaset pareva davvero impensabile per la giornalista ex Rai.

E, invece, lei stessa si è detta pronta a nuovi stimoli, sentendosi libera di esprimere se stessa in luoghi diversi da quelli che l’hanno accolta per 30 anni. A La Stampa, ha raccontato: “Ho subito tutto questo fino a quando, un mese fa, mi sono resa conto che nulla sarebbe cambiato davvero e che tutte le promesse e le garanzie rispetto al ruolo e allo spazio affidati dalla Rai alla mia trasmissione erano prive di fondamento”. E continua: “Una spia molto significativa si trovava nel fatto che, per l’ennesima volta, mentre tutte le reti proteggono i loro prodotti con un lavoro di squadra e con la massima solidarietà interna, ogni martedì scoprivo che su La 7, la trasmissione mia concorrente, era affollata di volti noti della Rai. Tutto questo conferma quanto poco il tuo editore tenga a te”.

Bianca Berlinguer sostiene inoltre che a Mediaset possa godere di una maggiore libertà rispetto ai suoi recenti incarichi in Rai. Pare che sia noto anche il suo compenso, quantificato in una cifra doppia rispetto a quella che percepiva per il lavoro svolto alle dipendenze della tv pubblica. L’appuntamento è, ora, su Rete4: “Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Rete 4. Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo. Vi aspetto, sempre di martedì, sempre alle 21, 25 su Rete 4″.