Bianca Berlinguer a Mediaset con un super cachet: quanto vale il suo contratto

Dopo 30 anni in Rai, Bianca Berlinguer arriva a Mediaset. Il suo approdo a Rete4 è stato annunciato con grande orgoglio da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione e, ora, si parla del compenso che sarebbe stato deciso per lei. I programmi che le sono stati affidati sono due: uno in access prime time – Stasera Italia – e uno al martedì sera e che ricalca il format del suo Cartabianca.

Quanto vale il contratto di Bianca Berlinguer

Il prestigioso nome di Bianca Berlinguer si inserisce nella nuova linea editoriale dell’ad di Mediaset, che ha determinato l’uscita di volti storici dell’azienda, da Barbara D’Urso a Belen Rodriguez. La possibilità che venisse ingaggiata dall’azienda di Cologno Monzese era nell’aria da settimane, viste anche le incertezze determinate dai nuovi assetti della Rai, fino all’annuncio ufficiale arrivato in sede di presentazione dei palinsesti per la nuova stagione.

A riaccendere l’attenzione su di lei, che da settembre vedremo certamente su Rete4, è stato il cachet stellare che sarebbe stato deciso per lei e anticipato sulle colonne di Dagospia. Si parla di circa 600mila euro e un contratto da direttore di telegiornale. Sembra inoltre che la giornalista abbia voluto portare con sé due delle sue fidatissime collaboratrici. Se queste cifre dovessero corrispondere alla realtà, allora questo cachet sarebbe doppio rispetto a quanto percepito in Rai, che deve fare i conti con la stretta del tetto dei compensi.

Il martedì sera di Rai è ancora in fase di definizione. A dichiararlo è stato il direttore della Distribuzione Stefano Coletta, che si è preso l’incarico di presentare i nuovi palinsesti: “Il martedì di Rai 3 è in via di definizione. Ci siamo presi il tempo di fare tutte le valutazioni possibili per capire chi potrà sostituirla”.

Le dichiarazioni dopo il passaggio a Mediaset

Non vederla più in Rai ha del clamoroso, ma a mettere un freno alla sorpresa generale ci ha pensato proprio lei. Bianca Berlinguer ha infatti spiegato le ragioni che l’hanno portata a questa scelta e a lasciare il servizio pubblico dopo 30 anni: “Già da tempo mi sentivo isolata, un’estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta. La proposta arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via“, ha detto a La Stampa.

Il suo è solo uno dei tanti addii illustri di Rai, che ha perso anche Fabio Fazio dopo 39 anni. Il conduttore ligure è passato a Nove, dove riporta la medesima versione di Che Tempo che Fa, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma sarà identico a quello che conosciamo, con un’anteprima dalle 19,30 condotta da Nino Frassica. Fuori anche Massimo Gramellini, che passa a La7 e Lucia Annunziata, che ha rassegnato le sue dimissioni. Serena Bortone passa da Rai1 a Rai3 alla conduzione di Le Parole.