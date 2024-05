Serale di Amici, le pagelle: Pettinelli tutta pepe (8), Celentano pretenziosa (5)

A guardare Amici 23 non ci si annoia mai. E vorremmo dire che è merito degli allievi e dei loro talenti, ma in realtà (nel bene e nel male) ad attirare l’attenzione sono spesso i loro giudici e insegnanti che, anche nella puntata andata in onda sabato 4 maggio, hanno dato decisamente spettacolo. Tra liti, stacchetti esilaranti e non poche polemiche, il meglio e il peggio del settimo serale.

Anna Pettinelli contro tutti: 8

La talentuosa giovane cantante Martina, con una voce da tigre e un animo da gattino, non è ancora riuscita a farsi valere. Troppo timida e timorosa, viene spesso superata dai compagni/concorrenti nonostante le sue innegabili doti canore. E il suo caso è stato preso particolarmente a cuore dall’insegnante Anna Pettinelli che, per difendere la sua pupilla, non ha paura di scontrarsi, con tutti e senza freni. Ha discusso con gli altri giudici e litigato con lo scatenato Cristiano Malgioglio (“mi fai venire le arterie!” ha sbottato lui). Neppure Maria De Filippi è riuscita a contenerla. E la sua tenacia e dedizione non possono che farle guadagnare un bell’8.

Alessandro Celentano, anche meno: 5

Di adeguarsi alle regole, di restare nel mucchio, Alessandra Celentano non ci sta. Lei deve sempre distinguersi, farsi notare, puntare al massimo e alzare continuamente l’asticella. Anche a scapito dei ragazzi. Il suo guanto di sfida ha preso il nome di guanto dell’eccellenza. Ma il termine eccellenza è a dir poco pretenzioso e al limite della mitomania se applicato ad allievi come quelli della scuola di Amici, giovanissimi e con ancora tutto da imparare. Stavolta la Cele resta al di sotto della sufficienza.

La giuria non le manda a dire: 9

E a rimettere al loro posto le due scatenate professoresse ci hanno pensato, come sempre, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio ed Emanuel Lo (pronto a partire in tournée niente popò di meno che con Jennifer Lopez). Tanto dolci e incoraggianti con i ragazzi, quanto irremovibili e spietati con i loro insegnanti. Nella serata del 4 maggio, precisini come non mai, arrivano persino ad annullare una sfida perché non considerata idonea. Perfettamente calati nel ruolo e sempre impeccabili, sfiorano il massimo dei voti.

Holden impreparato: 6

Il più chiacchierato tra i social è stato il giovane cantante Holden, il cui destino nel talent è stato considerato ingiusto da molti spettatori. Si salva dal ballottaggio nonostante un guanto di sfida perso a tavolino. Alla sfida con Mida è arrivato impreparato, giustificandosi adducendo al tempo impiegato a preparare il suo EP l’impossibilità di trovare quello per preparare l’esibizione. L’insegnante Rudy Zerbi gli chiede maggiore comunicazione, ma lo rimanda al posto con un benevolo buffetto. Più dura è Lorella Cuccarini, che ricorda all’allievo come tutti i suoi compagni abbiano i propri impegni, ma non per questo saltano le lezioni della scuola. Lui non risponde, con uno sguardo sfrontato ma un atteggiamento educato. Gli concediamo un 6 politico.