“Amici 23” anticipazioni, chi è Holden e cosa c’entra con Laura Pausini

Amici di Maria De Filippi riparte il 24 settembre e, com’è da tradizione, con grandi sorprese. Il talent di Canale5, confermatissimo in sede di presentazione dei palinsesti, propone la nuova classe nel consueto speciale della domenica con un ingresso che è destinato a far discutere. Stiamo parlando di Holden, al secolo Joseph Carta, che oltre a essere figlio d’arte è anche molto vicino a Laura Pausini. Il motivo? Semplice: è il terzogenito di suo marito Paolo Carta, avuto dal primo matrimonio con Rebecca Galli. Scopriamo insieme chi è e cosa ha fatto prima di entrare nella Scuola di Amici.

Joseph Carta ad Amici, chi è Holden

Nato a Roma nel 2000, Joseph Carta è figlio di Paolo Carta e di Rebecca Galli. È il terzo fratello: nel 1995, infatti, la coppia ha avuto Jader mentre Jacopo è nato nel 1996. Ha inoltre una sorella, Paola, che suo papà ha avuto da Laura Pausini. I due si sono sposati il 22 marzo 2023 con una cerimonia celebrata in casa e che avevano tenuto segreta fino all’ultimo momento. La famiglia è oggi molto unita: l’artista di Solarolo ha infatti accolto i figli di suo marito con grande entusiasmo e, con loro, ha un rapporto bellissimo. Della sua vita privata invece si conosce ben poco, se non che è stato insieme alla tiktoker Cecilia Cantarano.

Per la sua carriera artistica, Joseph Carta ha però scelto un nome d’arte. Come si evince dai suoi canali social, e a seguito dell’ingresso ad Amici, sappiamo che ha scelto di chiamarsi Holden. È dunque molto attivo su TikTok e su Instagram, dov’è possibile seguire tutti i suoi passi e i suoi progetti. Ad anticipare la sua entrata ad Amici è stata la pagina di Amici News, oltre a SuperGuidaTv. Il giovanissimo artista ha infatti convinto la giuria attraverso il suo inedito Dimmi che non è un addio, ottenendo la maglia da Rudy Zerbi.

La carriera di Holden

Dopo il diploma al liceo linguistico, Holden decide di dedicarsi completamente alla musica. Il primo EP arriva l’11 marzo 2019, intitolato Il giovane Holden, da cui estrae il singolo Se stavo bene con te. Seguono altre tre canzoni: Come le altre, Non fa per me e Na Na Na, con la quale ottiene il maggiore successo. Alla fine del 2019, pubblica Cadiamo insieme, di cui esce anche il videoclip ufficiale. Esce poi Fratè, scritta e prodotta proprio da lui.

Non mancano poi le collaborazioni, tra cui si contano quelle con lowlow per l’album Dogma 93 nel brano Mondo sommerso, prodotto da Big Fish e Kende. Nel 2020, invece, in piena pandemia realizza Trap Take per Radio 105 che viene inserito come traccia nell’album d’esordio PROLOGO. L’intero progetto è prodotto da lui ed esce il 26 marzo 2021, anticipato dal pezzo Se un senso non c’è. Seguono le collaborazioni importanti con Gemello, Coez e Quentin40. Esce poi Accelero ancora, quindi Farmi a pezzi e Tu lo sai già. Inizia poi a sperimentare nuove sonorità e pubblica il singolo NEON. Ad Amici di Maria De Filippi si presenta invece con un brano inedito, con cui ha convinto l’intera giuria.