Anticipazioni Amici, cosa succederà nel serale di stasera 27 aprile

Come al solito, il serale di Amici garantisce emozioni e sorprese. La puntata di sabato 27 aprile non fa differenza in tal senso. Sono già disponibili le anticipazioni e, senza svelare troppo, ecco cosa andrà in onda. Una piccola anteprima per stimolare l’attenzione.

Amici, le anticipazioni del 27 aprile

Come di consueto, su Canale 5 alle ore 21.20, inizierà stasera una nuova puntata del serale di Amici. I concorrenti ancora in gara si cimenteranno in una sfida caratterizzata da tre manche. Tutti pronti per un nuovo passo verso il titolo di questa edizione, che appare ormai a un passo.

In gara sono rimasti Dustin, Marisol, Holden e Petit, per la squadra guidata da Rudi Zerbi e Alessandra Celentano. Spazio poi per Sofia, Mida e Sarah per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Decisamente meno fortunati infine Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, la cui squadra è composta dalla sola Martina.

Dalle anticipazioni sappiamo che i CuccaLo saranno subito in sfida con Zerbi-Cele. Una situazione che metterà alle strette Holden, sempre più nel cuore delle fan del programma. Dal pubblico una giovane gli chiede del suo nuovo inedito, ricevendo questa risposta: “Arriva, arriva”. Un’altra, invece, gli ha fatto i complimenti per l’outfit. A lei ha invece spiegato come sia tutto merito di Martina. Seconda manche identica, ma stavolta con risultato opposto. In puntata ascolteremo inoltre il nuovo inedito di Sarah, chiamata al confronto con Marisol.

Non solo sfide di canto e ballo, anzi. Come al solito, infatti, spazio al divertimento grazie ai giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Il primo dei tre sarà posto al centro dello studio, bendato. La sfida? Indovinare la persona che sarebbe entrata. È così che è stato presentato, tra le grida del pubblico, l’attore turco Can Yaman.

Il giudice è stato grande mattatore di serata, come spesso accade. Si è anche espresso con affetto nei confronti di Martina. Vorrebbe vederla al Festival di Sanremo, dove tanti ex Amici hanno consacrato la propria carriera. Si è anche proposto di scriverle una canzone.

Gli ospiti di Amici

Nella puntata del serale di Amici di sabato 27 aprile non mancano di certo gli ospiti. Le anticipazioni hanno svelato tutti i nomi, che vanno dal mondo della televisione a quello della musica.

Ci sarà spazio per ben due volte per Geolier, per quanto strano possa sembrare. La prima volta non sarà altro che l’imitazione del rapper napoletano proposta dal comico Francesco Cicchella. Così come accaduto con Annalisa, che si è vista imitata da Rudi Zerbi, anche in questo caso verrà lanciato un collegamento online. Il vero Geolier si mostrerà via Skype, per la gioia di tutti i giovanissimi tra il pubblico.

Altro ospite musicale, in questo caso presente fisicamente in studio, è il suo amico Rocco Hunt. Il ben noto cantante presenterà il suo nuovo inedito, dal titolo Musica italiana. Passando dalla musica al mondo della fiction, Can Yaman sarà tra gli ospiti per il lancio di Viola come il Mare 2, che lo vede al fianco di Francesca Chillemi, assente in studio.

Serale di Amici, spoiler del 27 aprile

Fino a questo punto, abbiamo evitato accuratamente degli spoiler, salvo quelli relativi agli ospiti della puntata del 27 aprile di Amici. Chi volesse sapere altro, ovvero chi è stato eliminato in questo nuovo appuntamento con il serale, potrà continuare a leggere.

Il programma di Maria De Filippi vede tre manche andare in scena, come al solito. Zerbi-Cele perdono la prima, con Holden a rischio eliminazione, dopo aver perso contro Marisol, salva con Dustin.

Nella seconda manche hanno la peggio invece i CuccaLo, con Sofia a rischio eliminazione, mentre Sarah si salva cantando il suo inedito. La terza manche ha visto trionfare infine gli Zerbi-Cele, con Martina al ballottaggio finale. Holden si salva cantando Altalene, con Sofia e Martina al faccia a faccia. La prima canta l’inedito Niente come te, mentre la seconda balla al fianco di Giulia Stabile. L’ultimo spoiler, quello definitivo, lo teniamo per noi. Lo scoprirete al termine della puntata.