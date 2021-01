Sex and the City, confermato il ritorno della serie. Ma Samantha non ci sarà

editato in: da

La serie Sex and the City tornerà in tv, ma Samantha non ci sarà. A confermarlo l’HBO, rete in cui lo show è andato in onda negli anni Novanta, diventando un vero e proprio cult. Il nuovo capitolo di Sex and The City si intitolerà And Just Like That. Il pubblico ritroverà Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, che torneranno a vestire i panni di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes. Assente invece Kim Cattrall, alias Samantha Jones, che non tornerà a vestire i panni del suo personaggio.

I produttori esecutivi saranno proprio la Parker, Nixon e Davis, affiancate da Michael Patrick King. Un revival attesissimo che è stato annunciato a sorpresa proprio quando i fan avevano perso le speranze di scoprire le avventure delle quattro amiche. La serie sarà composta da ben 10 episodi e verrà girata a New York. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera, nel frattempo le attrici hanno condiviso un breve teaser che anticipa l’arrivo dello show sul piccolo schermo.

Nel video sentiamo la voce di Carrie, protagonista indiscussa di Sex and The City e la vediamo digitare sul computer mentre scorrono le immagini della Grande Mela. “E proprio così …”, si legge. “La storia continua …”. Sarah Jessica Parker ha commentato il post Instagram scrivendo: “Non ho potuto fare a meno di chiedermi … dove sono adesso?”. La serie tv verrà trasmessa da HBO Max e ha già creato grande entusiasmo. “Sono cresciuta con questi personaggi – ha spiegato Sarah Aubrey, responsabile di contenuti originali – e non vedo l’ora di vedere come si è evoluta la loro storia in questo nuovo capitolo, con l’onestà, l’intensità, l’umorismo e l’amata città che li ha sempre definiti”.

Era il 1998 quando sul piccolo schermo comparve il primo episodio di Sex and the City, serie creata da Darren Star e basata sul romanzo di Candace Bushnell. Un’avventura durata sei stagioni, sino all’addio nel 2004. In seguito, grazie all’affetto dei fan e all’impegno delle attrici, Samantha, Miranda, Carrie e Charlotte sono tornate in due film: Sex and the City e Sex and the City 2. L’assenza di Kim Cattrall non è stata confermata, ma sembra ormai evidente. La star dopo la fine della serie tv aveva cercato di distanziarsi dal suo personaggio, parlando anche pubblicamente degli attriti con Sarah Jessica Parker, dentro e fuori da set.