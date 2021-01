Sarah Jessica Parker vende la casa di New York per 15 milioni di dollari

editato in: da

Probabilmente nell’immaginario collettivo Sarah Jessica Parker vivrà sempre nell’abitazione di Carrie Bradshaw, il personaggio di Sex and the City che ha interpretato per tanti anni, ma la realtà non è così distante dalla fantasia. Infatti l’abitazione che l’attrice e il marito Matthew Broderick hanno appena venuto (per 15 milioni di dollari) si trova vicina a quella che era usata dal suo tanto amato e noto personaggio televisivo.

L’abitazione venduta si sviluppa su tre piani e si affaccia su Charles Street nel West Village, la coppia di attori l’aveva acquistata per una cifra leggermente inferiore ai tre milioni di dollari nel 2000.

Il prezzo di vendita di partenza per la townhouse ammontava a 19 milioni di dollari, poi è stata venduta 15 milioni. Si tratta di una casa tipica della zona, con tanto di scalinata per arrivare alla porta di ingresso. La struttura risale al 1905.

Ma non si può pensare a New York senza Sarah Jessica Parker e infatti questo non accadrà: a quanto pare la coppia non lascerà Manhattan, infatti i due attori avrebbero acquistato una doppia townhouse sempre nella medesima zona del Village per una cifra che ammonta a 35milioni di dollari.

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick sono una coppia di lunga data a Hollywood, i due interpreti stanno insieme da più di vent’anni, infatti sono convolati a nozze il 19 maggio 1997 e hanno tre figli: James Wilkie, nato nel 2002, e le gemelle Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge nate nel 2009.

Entrambi interpreti di successo hanno all’attivo numerosi ruoli che li hanno visti lavorare sia nel mondo del cinema che in quello della televisione.

Sarah Jessica Parker ha interpretato parti che, nel corso della carriera, sono diventate iconiche: da quella (già citata) di Carrie Bradshaw nella serie cult della HBO Sex and The City e nei successivi film, alla strega in Hocus Pocus, senza dimenticare i ruoli nel film La neve del cuore del 2005 e nella serie Divorce, oltre ai tanti lavori a teatro.

Anche Matthew Broderick ha all’attivo una brillante carriera nel mondo dello spettacolo che lo ha visto esordire a teatro, per poi arrivare a recitare in molti film se serie per la televisione.