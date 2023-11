Fonte: IPA Ilary Blasi nel documentario Unica

Il lancio di Unica su Netflix ha di certo gettato nuova luce sulla famiglia di Ilary Blasi. Il documentario ha proposto la versione dei fatti della conduttrice, che non ha però parlato da sola dinanzi alla telecamera. È stata spesso affiancata dalle persone a lei più vicine, eccezion fatta ovviamente per i figli, non coinvolti nel progetto. Oggi i fan della presentatrice sanno di certo qualcosa in più sul rapporto tra lei e le sue sorelle, il che ha sollevato un po’ di generale interesse. Chi sono Silvia e Melory Blasi? Proviamo a fare un sunto delle loro vite di seguito.

Le tre sono legatissime e, è evidente, il successo di Ilary non ha minimamente intaccato il loro legame. Hanno vissuto fianco a fianco tutte le fasi cruciali della vita, con maggiore e minore spesso impegnate nella difesa della presentatrice contro tutto e tutti.

Chi è Silvia Blasi

Ilary Blasi è la figlia di mezzo e sua sorella maggiore si chiama Silvia Blasi. È nata nel 1980 e quest’anno ha compiuto 43 anni. Non fa parte del mondo dello spettacolo, non direttamente almeno. Per anni, infatti, è stata incaricata della gestione dell’immagine pubblica di Francesco Totti, così come della sua comunicazione.

Va da sé che le cose siano ben differenti oggi. Proprio in relazione alla celebre storia d’amore tra i due, fu proprio Silvia a fare da Cupido. Lo ha raccontato la stessa Ilary in Unica, spiegando come a Natale 2001 abbia ricevuto una telefonata da sua sorella, che le confidava d’aver conosciuto Totti, che al tempo era già ben noto. La cosa più interessante, però, è che il calciatore volesse conoscerla.

Grande storia alle spalle, dunque, tra Silvia e Francesco, ma sarebbe stato proprio quest’ultimo a chiederle di fare un passo indietro e rinunciare al suo ruolo. Lavoro a parte, sappiamo del suo privato che è sposata con Ivan Peruch dal 2019. I due stavano insieme già da tempo, prima delle nozze. Nel 2012, infatti, hanno accolto la loro prima figlia, Stella, seguita dalla piccola Nicole nel 2015.

Chi è Melory Blasi

La sorella minore di Ilary Blasi ha 34 anni e, anche lei come la maggiore, non ha alcun ruolo nel mondo dello spettacolo, così come ambizioni del genere. Si chiama Melory Blasi ed è ortottista e assistente in oftalmologia. Ha preso tutt’altra strada nella vita, è evidente, e in nessun modo è coinvolta nelle attività imprenditoriali di famiglia.

Laureata in ortottica nel 2012, ha poi ottenuto un secondo titolo in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Anche per lei non mancano alcuni cenni di vita privata. Sappiamo che è felicemente sposata. Nozze celebrate nel 2017 con Tiziano Panucci, con Ilary a farle da testimone.

È divenuta madre nel 2021 della figlia Jolie, con Ilary protagonista anche in questo caso, in quanto madrina di battesimo. La conduttrice si è però persa la nascita della nuova nipotina, essendo attualmente in America. Sta festeggiando infatti l’anniversario con Bastian Muller a New York. Nella giornata di ieri, 25 novembre, Melory ha dato alla luce il suo secondogenito, annunciando il tutto sui social. Ecco il commento pubblico di sua sorella: “Non vedo l’ora di conoscerlo”.