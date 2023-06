Ilary Blasi, la famiglia si allarga: il lieto annuncio con un video su Instagram

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

Grande gioia nella famiglia di Ilary Blasi, pronta ad allargarsi con l’arrivo di un nuovo bebè. Nulla che abbia a che fare con la conduttrice dell’Isola dei Famosi, ovviamente, nonostante la sua recente relazione con l’imprenditore Bastian Muller. A dare il lieto annuncio è stata la sorella Melory con un dolcissimo video condiviso sul suo profilo Instagram: lei e il marito Tiziano Panicci sono in dolce attesa e non vedono l’ora di dare una sorellina (o un fratellino) alla piccola Jolie.

La sorella di Ilary Blasi è di nuovo incinta

Un annuncio tanto semplice quanto d’effetto. Perché in fondo basta poco per arrivare dritto al cuore e trasmettere alle persone care o anche ai semplici “passanti” social tutta l’emozione di un momento speciale. Melory Blasi, sorella di Ilary Blasi che negli anni abbiamo imparato a conoscere, ha annunciato su Instagram di essere incinta del suo secondo figlio (o figlia) con un video che la vede protagonista insieme al marito Tiziano Panicci e alla piccola Jolie, nata nel 2021.

L’amore è palpabile, così come la gioia per l’arrivo di un nuovo bebè con cui la famiglia Blasi – che per ora sta attraversando un periodo un po’ complicato, dati gli ultimi risvolti della separazione della conduttrice da Totti – si prepara ad allargarsi. Ilary Blasi non ha commentato per il momento il video postato dalla sorella, ma è risaputo quale sia il rapporto con Melory e la sua prima figlia: la conduttrice ha spesso mostrato stralci di vita quotidiana stringendo tra le braccia la piccola Jolie, che l’ha resa felicemente zia.

Melory Blasi, il nome scelto e il sesso del bebè

Sono tanti i messaggi di auguri e affetto giunti sul canale social di Melory che, in un momento di pausa dal lavoro (fa l’ortottista e assistente in oftalmologia), ha voluto dedicare del tempo per ringraziare chi tra amici e semplici conoscenti ha avuto un pensiero per lei, per il marito Tiziano e soprattutto per la nuova creatura in arrivo.

La sorella di Ilary Blasi ha spiegato nelle storie di Instagram di essere al terzo mese di gravidanza e che, dopo alcune settimane difficili alle prese con qualche problema di salute tipico dei primi mesi, ha ritrovato le energie ed è pronta a godersi il resto di questo periodo meraviglioso. Il marito è sempre al suo fianco e le immagini mostrano una coppia affiatata come il primo giorno, nonostante siano sposati dal 2017.

E il nome del bebè? Ancora non ci è dato saperlo ma certamente sarà particolare, come quello scelto per la primogenita. Come la stessa Blasi ha rivelato su Instagram, sta già pensando al gender reveal per svelare il sesso del nascituro in una festa tra gli amici e i parenti più cari.

Ilary e Melory Blasi, splendido rapporto tra sorelle

Se con Tiziano il rapporto è idilliaco e super romantico, quello con Ilary non è di certo da meno. Non c’è stata occasione in cui le due sorelle non abbiano condiviso momenti trascorsi in famiglia, anche con l’altra sorella Silvia, tra scene di vita quotidiana e occasioni speciali. Basti pensare al primo Natale da separata: Ilary si è rifugiata proprio tra le braccia delle sorelle

Melory ha sempre avuto un atteggiamento protettivo nei confronti della conduttrice e lo ha dimostrato anche nei mesi successivi all’ormai epocale separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I ben informati ricorderanno certamente le affermazioni dell’amico del Capitano, Alex Nuccetelli, che aveva ribadito come (a suo dire) la responsabilità della rottura fosse della conduttrice, lasciandosi andare anche a un paragone tra l’ex e la nuova fiamma, Noemi Bocchi. “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio!”, aveva commentato Melory in modo piuttosto piccato. Guai a toccare la sua sorellina!